Wat moet Van Barneveld doen om laatste WK niet mis te lopen?

Raymond van Barneveld is uit vorm. Van zijn elf tot dusver gespeelde wedstrijden van dit kalenderjaar, heeft hij er slechts twee gewonnen. In hoeverre komt zijn oh zo gewenste WK-deelname in gevaar?

Het gaat niet zoals het hoort te gaan bij Barney. Hij is hekkensluiter in de Premier League of Darts en werd afgelopen vrijdag direct uitgeschakeld op de UK Open. Bovendien heeft hij mede door zijn huidige vormcrisis een historisch dieptepunt in zijn carrière bereikt. Hij is buiten de top 32 van de wereld gevallen en staat nu 33ste.

Bij de huidige stand van zaken komt de topdarter voorlopig niet in aanmerking voor de directe plaatsen voor het WK, dat eind dit jaar plaatsvindt. Het mislopen daarvan zou een drama betekenen voor Van Barneveld, in zijn laatste seizoen als professioneel darter. Afgelopen november kondigde de 51-jarige zijn pensioen aan.

WK-kwalificatie

In totaal 96 darters mogen in december deelnemen aan het meest prestigieuze dartstoernooi van de wereld – het WK van dartsbond PDC in het Alexandra Palace in Londen. De top 32 van de wereldranglijst kwalificeert zich direct en mag de eerste ronde overslaan. In die openingsronde staan de 32 beste vloerspelers van de geschoonde Pro Tour-ranking tegenover 32 ‘mindere goden’ die zich hebben geplaatst door het winnen van diverse toernooien wereldwijd.

De top 32 van de wereldranglijst is gebaseerd op gewonnen prijzengeld in een twee jaar durende periode bij PDC ranking events. De andere ranglijst, de Pro Tour-ranking, is gebaseerd op gewonnen geld in diverse vloertoernooien over een periode van twaalf maanden. Tot dusverre heeft Van Barneveld de afgelopen twaalf maanden op die toernooien slechts 3.000 pond bij elkaar gegooid. Daarmee bekleedt hij een magere 96ste plek op deze lijst.

Volledig scherm Raymond van Barneveld hoopt ook in zijn laatste jaar nog vurig op WK-deelname. © Getty Images

Route richting het WK

Volledig scherm Raymond van Barneveld buigt het hoofd na zijn nederlaag op het WK tegen Darius Labanauskas. © Getty Images Voor de Hagenaar is een plaats bij de beste 32 van de wereld dan ook de best te bewandelen route richting het WK. Dit gaat echter geen gemakkelijke klus worden. Om terug te keren in de top 32 moet Barney de televisietoernooien zien te bereiken. Op onder meer de Grand Slam of Darts (tweede ronde), World Grand Prix (kwartfinale) en World Matchplay (tweede ronde) was hij in 2017 wel aanwezig en moet hij dus flink wat ponden verdedigen. In de komende twee maanden moet hij verder een kwartfinale op de European Tour uit 2017 en twee kwartfinales op de Player Championships verdedigen.



Een snelle rentree lijkt daarmee ver weg. Het missen van het WK zou een somber einde van zijn glansrijke loopbaan als darter betekenen. Barney won het WK in 2007 en stond sindsdien altijd in de top van de ranglijst. Het afgelopen WK stelde hij teleur en verloor hij in de eerste ronde verrassend van de Litouwer Darius Labanauskas.

Op de wereldranglijst moet de Hagenaar Benito van de Pas (32ste) net boven zich dulden, die met 141.750 pond ‘slechts’ duizend pond meer heeft verdiend. De lijstaanvoerder, Michael van Gerwen, hoeft met een duizelingwekkend bedrag van 1.616.250 pond niet te vrezen voor het mislopen van het WK.

Ondanks zijn vrije val op de wereldranglijst, piekert de Hagenaar er niet over om de handdoek in de ring te gooien. ,,Ik ben uit de top 32, maar ik wist dat dit eraan zat te komen”,, schrijft hij op Twitter. ,,Mensen beginnen me al af te schrijven en dat is oké. Ik wist vanaf het begin dat dit een marathon zou worden en niet een sprint. Ik had gehoopt op betere resultaten, maar aan opgeven zal ik nooit denken. Het doet pijn om elke keer te verliezen, maar ik vecht mijn eigen duels uit, een voor een. Ik heb de afgelopen twee jaar niet veel toernooien gespeeld, dus het behalen van resultaten op de ProTours of EuroTours brengt mij hopelijk weer terug in de top 32.”

Dit zijn de belangrijkste televisietoernooien van 2019: PDC Worldcup 6-6-2019 - 9-6-2019

World Matchplay : 20-7-2019 - 28-7-2019

World Grand Prix: 6-10-2019 - 12-10-2019

Champions League of Darts: 19-10-2019 - 20-10-2019

European Championships: 24-10-2019 - 27-10-2019

World Series Finals: 1-11-2019 - 3-11-2019

Grand Slam of Darts: 9-11-2019 - 17-11-2019

Players Championship Finals: 22-11-2019 - 24-11-2019

PDC World Championship: 12-12-2019 - 5-1-2020 Vanavond om 22:10 uur neemt Van Barneveld het in de Premier League op tegen Peter Wright. De wedstrijd is live te zien op RTL Z.