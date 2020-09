Wat staat de teruggekeerde Barney te wachten?

GOW-competitie met twaalf crossen ‘corona­proof’

10:35 ENSCHEDE - Met twee wedstrijden minder dan vorig seizoen gaat de GOW-competitie dit jaar op zaterdag 10 oktober van start. De eerste veldrit wordt verreden op en rondom recreatieplas Het Hulsbeek in Oldenzaal. Vanwege de coronamaatregelen is inschrijving vooraf verplicht en geldt er een maximum aantal deelnemers per categorie.