Wat staat er op het spel bij de NK Afstanden?

Door Pim Bijl

Wat staat er op het spel?

Uiteraard de nationale titels. Maar zoals gezegd vormt de NK afstanden de poort naar de belangrijkste toernooien in het tweede deel van het seizoen. Wie wil schitteren op de EK allround en sprint in Collalbo en later de WK afstanden in Inzell moet zich nu in Thialf bij de beste drie schaatsen. Op de langste afstanden - de 5000 bij de vrouwen en de 10.000 meter bij de vrouwen - zijn de plekjes daar nog iets duurder met maar twee startbewijzen.

Voor de WK sprint in Heerenveen en de WK allround in Calgary liggen in Thialf nog niet direct tickets klaar. Maar omdat de prestaties op de EK allround en sprint daar een zeer grote rol in spelen, is deelname van groot belang. Het zorgt ervoor dat alle schaatsers dit weekeinde selectiestress voelen.

Wie hebben iets goed te maken?

Volledig scherm Ronald Mulder © Getty Images Olympisch kampioenen Sven Kramer en Carlijn Achtereekte tobden in de eerste twee maanden van het seizoen met respectievelijk hun rug- en darmproblemen. Met een fraaie piek in de tweede seizoenshelft is dat allemaal vergeten, maar dan moeten ze zich nu wel verzekeren van de startbewijzen.



Ook mannen als Ronald Mulder (door ziekte niet bij de wereldbekerwedstrijden in Japan en daardoor nu al vrijwel zeker kansloos voor de wereldbekerfinale in het snelle Salt Lake City) en Dai Dai Ntab (de grote verliezer op het vorige Olympisch Kwalificatietoernooi en de wereldbekerkwalificatiewedstrijden in november) hebben iets goed te maken.

Wie hebben de beste kaarten in handen?

Puur statistisch gezien: de Jumbo-ploeg. De mannen en vrouwen van Jac Orie waren de grote winnaars op de wereldbekerkwalificatiewedstrijden eerder dit seizoen. Zij reden zich naar liefst de helft van alle startbewijzen voor die cyclus. En lasten ook nog eens een trainingskamp in Collalbo in. Met alleen al Kjeld Nuis, Patrick Roest, Antoinette de Jong hebben zij schaatsers die op meerdere afstanden kanshebber zijn voor de nationale titel. Buiten de Jumbo-ploeg gekeken zou de 19-jarige sprintster Jutta Leerdam zich op papier naar haar eerste grote internationale toernooien moeten kunnen schaatsen en is Ireen Wüst in erg goede vorm, gezien haar baanrecord in Thialf op de 1500 meter twee weken geleden.

Wie zijn de grote afwezigen?

Jorien ter Mors won vorig jaar liefst drie afstanden. Zij reed toen naar de titels op de 500, 1000 en de 1500 meter. Het bleek de opmaat naar een olympische titel op de 1000 meter en een wereldtitel sprint. Nu slaat ze een gehele winter over door een operatie aan haar knie. Ook niet van de partij: Koen Verweij (vorig jaar de beste op de 1500 meter) en Jan Blokhuijsen, die na de olympische cyclus ervoor hebben gekozen in elk geval deze winter niet in actie komen.