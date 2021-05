Wat zeggen de statistieken over de derby tussen FC Twente en Heracles?

FC Twente won in de historie nog altijd verreweg de meeste derby’s, maar in de laatste vier ontmoetingen is de balans duidelijk in het voordeel van Heracles. De Almeloërs wonnen twee keer. Even zo vaak bleef het onbeslist. Dat laatste gebeurde dit seizoen. Voor het eerst deelden FC Twente en Heracles twee keer de punten in één eredivisieseizoen. Daarmee bleef Heracles bleef voor het eerst in de clubhistorie ongeslagen in vier opeenvolgende duels op het hoogste niveau met de buurman.

Dieptepunt FC Twente

Door de 1-1 van zaterdag wacht FC Twente nu al twaalf thuisduels op rij op een zege: vijf keer werd het gelijk, zeven maal ging een wedstrijd verloren. Dat is de langste reeks van de Enschedeërs op eredivisieniveau in de clubgeschiedenis.

Volledig scherm Danilo heeft haast na zijn zestiende treffer van het seizoen. © Pro Shots / Ron Jonker

Spelers nader bekeken

Wat viel er op aan de individuele prestaties van de spelers? De eerste pass van invaller Luciano Narsingh tegen Heracles was meteen de assist op de 1-1 van Danilo. Narsingh gaf in zijn loopbaan meer assists tegen Heracles dan tegen iedere andere ploeg (7).

Rai Vloet, die de 0-1 van Knoester voorbereidde, was dit seizoen direct betrokken bij 23 doelpunten (16 goals, 7 assists). Geen speler van Heracles was deze eeuw zo waardevol in een seizoen. De goal in de 70ste minuut was ook de eerste doelpoging van de bezoekers in de tweede helft.

Mooi rijtje

Met zijn gelijkmaker is FC Twente-spits Danilo, na Romário, Ronaldo en Afonso Alves de vierde Braziliaan met zestien treffers in de eredivisie. Danilo was in de derby ook met afstand de gevaarlijkste speler op het veld. Hij was bij zeven van de negen schoten van FC Twente tegen Heracles direct betrokken (4 schoten en 3 kansen gecreëerd).

Volledig scherm Sinan Bakis wordt vervangen door Ahmed Kutucu. © Pro Shots / Ron Jonker

Machteloze spits

Zijn collega aan de overkant heel wat minder in het stuk voor. Sinan Bakis kwam in 62 speelminuten tot zeven balcontacten. De spits van Heracles was daarmee de eerste speler met zo weinig baltoetsen sinds Michiel Kramer in november 2015. Bakis stond daarmee symbool voor de machteloze aanval van de bezoekers.