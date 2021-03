Waterpoloderby prooi voor mannen Het Ravijn

Video Roeblev pakt titel in Rotterdam na overtuigen­de zege op Fucsovics in finale

17:56 De Rus Andrej Roeblev heeft het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam gewonnen. De als vierde geplaatste Roeblev, de nummer acht van de wereld, was in de finale in twee sets te sterk voor de Hongaarse qualifier Marton Fucsovics: 7-6 (4), 6-4.