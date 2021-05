Waterpoloërs Het Ravijn wacht sleutelduel tegen UZSC

Na de teleurstellende uitschakeling in de play-offs om de landstitel wacht Het Ravijn zondag een zware klus in Utrecht. De ploeg van trainer Ron Loos voelt de hete adem in de nek vanZPC Amersfoort, dat zondag het zwakke PSV treft. „De afgelopen week stond alles in het teken van de wedstrijd tegen UZSC. Dan moet het gebeuren, dan kunnen we onszelf belonen voor een goed seizoen”, aldus Loos over het treffen tegen de nummer één van de reguliere competitie.

Halverwege het thuisduel tegen PSV haald Loos zijn betere spelers naar de kant, om ze te sparen voor het treffen in Utrecht. Bij een tussenstand van 8-3 leverde dat ook geen gevaar op.

PSV wilde in Nijverdal het spel van de thuisploeg ontregelen, met een zware pressing. Toch liet Het Ravijn zich daardoor niet van de wijs brengen en bouwde het via 4-2 in de eerste periode en 8-3 in het tweede part de voorsprong rustig op.

Volledig scherm Bas Jan Dijkink van Het Ravijn werd met rood het water uitgestuurd. Hij mag zondag wel weer meedoen tegen UZSC. © Orange Pictures

De derde periode was rommelig van beide kanten. PSV wist driemaal te scoren, maar dat lukte Het Ravijn ook. In een hectische slotperiode gaf Het Ravijn weinig meer weg, al incasseerde het een rode kaart voor Bas Jan Dijkink wegens een reglementaire fout. Keeper Job van As, die na de rust Brent Hofmeijer afloste, wist nog een strafworp van PSV te stoppen, waardoor het bekerduel in een 13-6 overwinning voor Het Ravijn eindigde.

„Ik ben tevreden over deze wedstrijd. Ondanks dat je weet dat je van PSV moet winnen, is het toch een lastige ploeg om tegen te spelen. Het eerste doel van het Pinksterweekeinde is geslaagd, morgen moet dat ook gaan gebeuren met het tweede deel”, aldus Loos na afloop.

Het Ravijn - PSV 13-6

Periodestanden: 4-2, 8-3, 11-6, 13-6

Scores Het Ravijn: Yoran Loos 4, Bas ter Brake 3, Jorrit Aanstoot 2, Emiel Wouters, Kenai Heitink en Thijmen Karel 1. PSV-er Nino Mudrazija maakte een eigen doelpunt.