Waterpoloërs Livo willen niet denken aan kampioenschap: 'Je moet het in perspectief zien'

LICHTENVOORDE - Met een enorme kater verliet coach Han Otten zaterdag het Van Pallandtbad nadat de waterpolocoach met Livo de ongeslagen status kwijtraakte. Nadat hij de teleurstelling enigszins naast zich neer had gelegd, had Otten ook oog voor het positieve. "We zijn steeds beter in staat de opdrachten goed uit te voeren. We kunnen de taken steeds langer uitvoeren."

Het leidde tot een overweldigende competitiestart met vijf zeges in successie. Desondanks heerste het realisme bij de Lichtenvoordse formatie, ook voorafgaand aan de topper tegen Swol. Want speler Daan Ratering en coach Otten trapten, onafhankelijk van elkaar, heel hard op de rem op het moment dat het woord kampioenschap ter sprake kwam. "We hebben veel thuiswedstrijden en een redelijk makkelijk programma gehad", zei Ratering. "Je moet onze huidige positie wel in perspectief zien", meende Otten. ,,De competitie is pas begonnen. Als we in januari nog bovenaan staan, gaan we met elkaar in gesprek wat we willen. Voorlopig moeten we vooral genieten van het succes."

Quote Vorig seizoen zakten we wel eens door de ondergrens. Dat is dit seizoen nog niet gebeurd Livo-speler Daan Ratering

Genieten doet het team zeker. In en buiten het bad. "We zijn heel hecht. Ook naast het waterpolo", verklaarde Ratering meteen de basis van het huidige succes. ,,Bovendien wordt er bikkelhard getraind", aldus Otten. En met een opkomstpercentage van dicht tegen de honderd is de bereidheid tevens groot.

Stabieler

Toch is er in vergelijking met vorig jaar niet zoveel veranderd bij de Lichtenvoordse formatie. Zelfde trainer, zelfde spelersgroep, met uitzondering van Barry Bloemberg die halverwege vorig seizoen terugkeerde uit Australië. "Klopt", zei Ratering. ,,Maar we zijn wel weer een jaar langer bij elkaar, beter ingespeeld en hebben weer een jaar extra ervaring. Vorig seizoen zakten we wel eens door de ondergrens. Dat is dit seizoen nog niet gebeurd."

Verder is Livo minder afhankelijk van een paar spelers. "Vorig seizoen leunden we op twee, drie spelers die de doelpunten maakten, nu zijn dat er wel zes of zeven." En er zit nog meer in de groep. Zoals bij de jongeren Robin Bonnink en Dinand Oonk. Ratering: "Die waren vorig jaar nog zoekende, maar hebben nu hun plek gevonden."