Waterpoloërs Oranje tegen olympisch kampioen in Den Haag

Met de Hengelose doelman Eelco Wagenaar, Bilal Gbadamassie (Enschede) en Nijverdaller Lars Gottemaker heeft het Nederlandse team zich afgelopen weekend definitief geplaatst voor het Europees kampioenschap, dat in januari wordt gespeeld in Budapest. In de aanloop daar naartoe is de FINA World League-wedstrijd tegen Servië een mooie graadmeter voor de equipe van bondscoach Harry van der Meer.

Servië hoort bij de sterkste waterpololanden ter wereld en eiste het afgelopen decennium de ene na het andere hoofdprijs voor zich op. Zo werd Servië in 2016 Olympisch kampioen, in 2017 wereldkampioen en in 2018 Europees kampioen. Nadat de ploeg in juni 2019 ook de FINA World League won en daarmee een ticket voor de Spelen van Tokio verdiende, gunde de Servische coach Savic een aantal van zijn ervaren topspelers een zomer rust. Door deze beslissing greep Servië bij het laatste WK in Gwangju naast de medailles. Maar de verwachting is dat Savic met het oog op het komende EK en – vooral de Olympische Spelen – in Den Haag weer al zijn toppers zal opstellen. Immers, titelprolongatie in Tokio is voor Servië het grote doel voor dit seizoen.