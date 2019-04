Watford hoopt dat Gomes (38) toch doorgaat

Vrienden­kring FC Twente: Niet in de Arena? Dan groot scherm in Grolsch Veste

16:24 ENSCHEDE/AMSTERDAM – De grootste supportersvereniging van FC Twente vindt dat de kampioenswedstrijd vrijdag op een groot scherm in de Grolsch Veste getoond moet worden als die niet in Johan Cruijff Arena in Amsterdam gespeeld kan worden. “FC Twente kan nu iets terugdoen richting de supporters”, zegt voorzitter Lucas Fransen.