Wattimena grijpt net naast winst eerste toernooi Winter Series

Moordend speelschema Waarom scheuren al die hamstrings af? ‘Logisch dat er veel blessures ontstaan’

17:52 Voetballers melden zich deze bomvolle weken massaal in de ziekenboeg. Spierblessures slaan in het moordende speelschema namelijk ongenadig hard toe. Sportarts Jessica Gal geeft een inkijkje in het lichaam. ,,De belastbaarheid brokkelt steeds meer af.’’