Wattimena klopt trage Barnard en treft Anderson in derde ronde

Wattimena is in Londen als 29ste geplaatst en hoefde daarom in de eerste ronde nog niet in actie te komen. In de tweede ronde stond de 30-jarige Westervoorder, vanwege zijn snelle spel ook wel The Machine Gun genoemd, tegenover Barnard, die alle tijd neemt voor zijn drie pijlen. De Engelsman, met de treffende bijnaam The Dinosaur, leek daarom een lastige tegenstander te worden. In het verleden had Wattimena het vaak moeilijk tegen trage darters.