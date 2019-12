Wattimena sneuvelt in tweede ronde na thriller tegen Humphries

In razend tempo had Wattimena zijn eerste set op het bord gezet. Hij brak Cool Hand Luke direct tweemaal om het initiatief al vroeg in handen te nemen. Humphries haalde op zijn beurt nog niet het niveau waarmee hij een jaar geleden regerend wereldkampioen Rob Cross uit het toernooi kegelde. In de tweede set lukte hem dat wel, met zelfs nog een beetje extra. Via twee 12-darters en een 11-darter trok de Engelsman de stand weer gelijk.



Na de tweede onderbreking was het weer de beurt aan Wattimena om de set van zijn tegenstander af te pakken. Mede dankzij een finish van 110 slaagde de tweede Nederlander van de order of merit erin om op 2-1 te komen, één set van de winst. Een ware thriller ontvouwde zich in Alexandra Palace, want de vierde set was een prooi voor Humphries die weer opleefde.