Wawrinka dendert door naar halve finale in Sofia

Oud-speler en oud-directeur van FC Twente Johan Plageman overleden

18:14 ENSCHEDE - Oud-speler en oud-directeur van FC Twente Johan Plageman is vrijdagochtend op 75-jarige leeftijd overleden. Plageman was in 1965 de eerste aanvoerder van FC Twente. Van 2002 tot 2006 was hij directeur van FC Twente. Hij speelde een belangrijke rol in de financiële reddingsoperatie destijds.