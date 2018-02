Wawrinka geeft na fiasco in Rotterdam nu geblesseerd op in Marseille

Derbyweekend in de regio! Mits het weer het toelaat…

12:14 ENSCHEDE – Zowel zaterdag als zondag staan er prachtige wedstrijden op de rol in het amateurvoetbal. Vraag is alleen wat er van die wedstrijden doorgaat. De verwachting is dat het aantal wedstrijd op gras nihil is. Zo staat er al een streep door Eilermark - Avanti Wilskracht. Vandaar zijn enkel duels op kunstgras meegenomen in onze vooruitblik.