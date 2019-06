Wawrinka na zinderend gevecht tegen Tsitsipas naar kwartfinales

Titelverdediger Rafael Nadal plaatste zich met gemak voor de kwartfinales. Met een eenvoudige zege op Juan Ignacio Londero (6-2, 6-3, 6-3) stoot de Spaanse gravelkoning door tot de tweede week in Parijs. Net als Roger Federer, die andere grootheid in het mannentennis, had Nadal geen enkele moeite met zijn opponent uit Argentinië. In de brandende zon van het Court Philippe Chatrier greep de elfvoudig kampioen al gauw de leiding. In Londero's eerste servicegame plaatste Nadal de break, om deze voorsprong naar het einde van de set toe verder uit te bouwen: 6-2.



In de tweede set kon de nummer 78 van de wereld iets langer aanhaken, maar bij een 3-2 stand sloeg Nadal toe. Die ene break was voor de 32-jarige Spanjaard genoeg om de set naar zich toe te trekken en op één set van de winst te komen.