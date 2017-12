Wawrinka naar ABN AMRO Tournament in Rotterdam

Week na spookgoal Messi gaat dezelfde scheids opnieuw in de fout

12:16 Het is niet de week van Iglesias Villanueva. De Spaanse scheidsrechter zag zondag in de wedstrijd tussen Valencia en FC Barcelona niet dat de bal na een schot van Lionel Messi via doelman Neto over de doellijn verdween. Donderdag ging hij opnieuw in de fout, dit keer in de bekerwedstrijd tussen Espanyol en Tenerife. De scheidsrechter komt er in Spaanse media slecht van af.