Wawrinka te sterk voor Andy Murray in eerste ronde Roland Garros

Murray stond in 2016 in de finale in Parijs, maar is inmiddels de nummer 111 van de wereld. Die klassering was onvoldoende om rechtstreeks tot het hoofdtoernooi te worden toegelaten. Murray kreeg ook een wildcard voor de US Open in New York, waar hij begin deze maand in de tweede ronde werd uitgeschakeld door de Canadees Felix Auger-Aliassime.



Wawrinka en Murray speelden op Roland Garros twee keer eerder tegen elkaar. In 2016 won de Schot, een jaar later was de Zwitser sterker. Beide duels werden in de halve finales afgewerkt.



Wawrinka, de nummer 17 van de wereld, speelt in de tweede ronde tegen de Duitser Dominik Koepfer.