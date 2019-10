Wawrinka treft Andy Murray in eindstrijd Antwerpen

Murray speelde zijn eerste halve finale van het kalenderjaar. Hij stond lang aan de kant met een slepende heupblessure en keerde in juni terug in het dubbelspel. Twee maanden later maakte hij zijn rentree in het enkelspel.



Stan Wawrinka is de tegenstander van Murray in de finale. De 34-jarige Zwitser klopte de Italiaanse tiener Jannik Sinner in twee sets: 6-3 6-2.