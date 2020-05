We komen nooit van Alejandro Valverde af

,,Bah”, zei hij. Alejandro spuugde koffie terug in het kopje en keek er daarna naar alsof het Nairo Quintana was. ,,Noem je dit een cortado? Te slap. En ik wil magere melk, geen halfvolle melk. Maak even een nieuwe, por favor.” Hij wapperde met zijn hand. Ik wilde nog iets terugzeggen, maar voordat ik een woord had uitgebracht had hij de tv weer aangezet. Ik geloof dat hij een herhaling van de Waalse Pijl van 2014 keek, al kan het ook zomaar 2015, 2016 of 2017 zijn geweest.