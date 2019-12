'We zouden allemaal een beetje meer Paulien moeten zijn’

Langs de A6, de weg naar Thialf, staat een pand dat voor altijd aan Paulien doet denken. Op de tweede woensdag van januari reden wij erlangs met een auto vol in het net gestoken oud-schaatsers. Vroeger ging het tijdens dat soort schaatsritten over de toekomst. Over het eerstvolgende toernooi of die confronterende tempotraining die op het programma stond. Nu glimlachten we krampachtig zoveel mogelijk fijne herinneringen bij elkaar, onder een wolk van zwaarte.



Terwijl op de achtergrond een kolf­apparaat ronkte – op de weg naar afscheid raast de toekomst altijd mee – zei Diane: ,,Bij dit gebouw moet ik aan Paulien denken.’’ Paulien was fleurig, positief en vrolijk. Ze had geel als favoriete kleur. Paulien zei ook ooit tegen Diane toen ze samen in een ploeg zaten: ,,Mensen zeggen altijd dat rood met paars geen mooie combinatie is, maar ik vind het hartstikke mooi samen.’’ Laat dat gebouw langs de A6, waar wij allemaal al zo vaak voorbijreden op weg naar de ijsbaan in onze droom van schaatssucces, nu precies die twee kleuren combineren.