Wedstrijd Tallon Griekspoor valt in het water: grastoernooi Rosmalen gestaakt door regenval

Onder anderen Tallon Griekspoor moest nog beginnen aan zijn wedstrijd in het hoofdtoernooi. Hij treedt nu dinsdag aan tegen de Sloveen Aljaz Bedene. Ook de ontmoeting tussen Jesper de Jong en de Amerikaan Jenson Brooksby, die eveneens voor maandag gepland stond, is een dag verschoven.

Lamens na één ronde klaar

Suzan Lamens heeft in de eerste ronde van het Libéma Open niet voor een verrassing kunnen zorgen. De Nederlandse 173 van de wereld maakte het de veel hoger geplaatste Anna Kalinskaya lang lastig, maar verloor na twee sets en een regenonderbreking uiteindelijk wel: 7-6 (5) 6-3.

Voor de openingswedstrijd van het eerste Libéma Open in drie jaar kwam er meteen een Nederlandse debutante de baan op. Suzan Lamens speelde begin april voor het eerst een wedstrijd op WTA-niveau en was met een wildcard toegelaten tot het hoofdtoernooi in Rosmalen. De 22-jarige tennisster uit Berkel en Rodenrijs nam het op tegen de Russische nummer 86 van de wereld Anna Kalinskaya.

Volledig scherm Anna Kalinskaya op Roland Garros. © REUTERS Vanaf de eerste set ging het onder winderige omstandigheden gelijk op. Na meerdere kansen onbenut te hebben gelaten was het Lamens die er als eerste in slaagde een break te forceren, maar Kalinskaya maakte die hierna meteen weer ongedaan. Ook in de tiebreak zat er weinig tussen de twee, totdat de Russin drie punten op rij won en even later haar tweede setpoint benutte.

Ook vroeg in de tweede set bleef het voor beide speelsters werken in de eigen servicegames. Kalinskaya nam al gauw een voorsprong door een break te plaatsen, die Lamens ondanks kansen in de volgende game niet kon wegpoetsen. Halverwege de set begon het in Rosmalen te regenen. Iets minder dan een uur zaten de speelsters binnen, waarna Kalinskaya de overwinning binnenhaalde. Lamens stopte het wedstrijdpunt ten onrechte, zo bleek uit de Hawk-Eye: 6-3.

Brouwer loopt hoofdtoernooi mis

Het is Gijs Brouwer niet gelukt zich te kwalificeren voor het hoofdtoernooi. De 26-jarige nummer 230 van de wereld verloor in de tweede en laatste kwalificatieronde met 7-5 6-7 (5) 6-3 van Andreas Seppi. De ervaren Italiaan, inmiddels flink afgezakt, was ooit de nummer 18 van de wereld.

Door de uitschakeling van Brouwer staan er vijf Nederlandse mannen in het hoofdtoernooi. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor werden rechtstreeks toegelaten, Tim van Rijthoven, Jesper de Jong en Robin Haase ontvingen een wildcard. Bij de vrouwen doet na de uitschakeling van Lamens alleen nog Arianne Hartono mee.

