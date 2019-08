Wedstrijddokter na overlijden Lambrecht: ‘Dit doet veel pijn’

Het geluid in de media ging rond dat Lambrecht met de traumahelikopter naar het ziekenhuis is gebracht, maar dat liet de gezondheid van Lambrecht niet toe. ,,Uiteindelijk bleek dat we hem niet konden vervoeren per helikopter, dus werd hij met de ziekenwagen naar het ziekenhuis van Rybnik gebracht. Hij ging meteen naar de operatiekamer, waar hij aan zijn verwondingen aan onder andere de lever en de milt overleed. Dit doet heel veel pijn, in al die jaren heb ik dit nooit meegemaakt.”



Na zijn zware val moest Lambrecht worden gereanimeerd, waarna hij dus per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Niet lang na afloop van de rit kwamen berichten naar buiten dat de Belg zou zijn overleden. Niet veel later bevestigde Lotto-Soudal die berichten.



Lambrecht eindigde dit seizoen als zesde in de Amstel Gold Race en werd vierde in de Waalse Pijl. In de Brabantse Pijl kwam hij als vijfde over de finish. Lambrecht won ook het jongerenklassement van het laatste Critérium du Dauphiné.