Wedstrijdleiding bestraft Verstappen niet: overwinning in Oostenrijk blijft staan

,,Auto 33 (Max Verstappen red.) wilde auto 16 (Charles Leclerc red.) inhalen door hem uit te remmen. Auto 33 kwam daarbij naast auto 16 in de bocht en had de volledige controle over de auto. Beide auto's gingen tegelijk de bocht in, terwijl er te weinig ruimte was. Daarbij kwam het ook tot contact tussen de auto's. We vinden niet dat één coureur voornamelijk of volledig de schuldige was voor dit incident en daarom vinden we dit een race incident”, luidt de verklaring van de stewards.