Wéér andere tegenstander voor Kiki Bertens in Sydney

De organisatie van Sydney moest het schema vandaag voor de tweede keer in een etmaal aanpassen. Eerst viel de nummer 3 van de plaatsingslijst, Naomi Osaka, weg, vandaag moest qualifier Konta vanwege een nekblessure afzeggen.



Bertens speelde nog nooit tegen Pera, de nummer 69 van de wereld. Voor de Amerikaanse met Kroatische roots is het treffen met de Nederlandse haar eerste WTA-duel van 2019.



Op de eerste dag van het toernooi in Sydney kampt de organisatie met flinke regenval, waardoor het nog altijd wachten is op de eerste partijen en uitslagen. De partij van Bertens is inmiddels uitgesteld naar later vandaag.