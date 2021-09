Wéér een record rijker: Ronaldo gaat Casillas voorbij als speler met meeste duels in Champions League

Na vanavond is hij wéér een record rijker. Cristiano Ronaldo (36) wordt tegen Villarreal de speler met de meeste wedstrijden in de Champions League. CR7 gaat Iker Casillas (177 wedstrijden) definitief voorbij met 178 wedstrijden op het kampioenenbal.

Misschien heeft hij het record van meeste records wel in handen, in elk geval: geen speler die zo z'n stempel drukte op de Champions League als Cristiano Ronaldo. Met 135 doelpunten is hij topschutter aller tijden, maar vanavond om 21.00 uur wordt hij op Old Trafford ook de speler met de meeste wedstrijden op z’n palmares in de Champions League. Ronaldo begint tegen Villarreal aan zijn 178ste wedstrijd op het allerhoogste Europese niveau.

Lees ook Cristiano Ronaldo drie jaar lang voor 288 duizend euro opgelicht

De Portugees wipt in de eeuwige tussenstand zo definitief voorbij Iker Casillas, de doelman die jarenlang het doel verdedigde van Real Madrid en ook nog Champions League-wedstrijden voor FC Porto keepte. De Spanjaard kwam tussen 1999 en 2019 aan 177 wedstrijden in het miljardenbal, meer dan bijvoorbeeld landgenoot Xavi, die tussen 1998 en 2015 tot 151 optredens kwam. Verderop in het lijstje vinden we ook iconen als Raúl (142 wedstrijden) en Ryan Giggs (141 wedstrijden) terug.

Van de nog actieve spelers komt - uiteraard - alleen Lionel Messi (34) in de buurt van Ronaldo. De Argentijn staat sinds zijn eerste wedstrijd in 2004 op 149 CL-duels. Messi is twee jaar jonger dan Ronaldo en kan dus potentieel nog de jacht op de Portugees inzetten. Karim Benzema (33) is op de eeuwige ranglijst zevende met 132 wedstrijden, Sergio Ramos (35) heeft 129 duels op zijn cv, Thomas Müller (32) 125.

Volledig scherm © EPA

Records

Welke CL-records heeft Ronaldo verder nog in handen? Voor de liefhebbers van statistieken: het zijn er meer dan een paar. Zo is hij naast speler met de meeste doelpunten en wedstrijden in de Champions League ook de enige die erin slaagde om in drie Champions League-finales te scoren, om in alle zes groepswedstrijden in één jaargang te scoren en de enige die elf opeenvolgende wedstrijden op het kampioenenbal de weg naar doel vond. Hieronder het volledige lijstje.

• Meeste wedstrijden in Champions League: 177

• Meeste doelpunten in Champions League: 135

• Meeste doelpunten in een Champions League-seizoen: 17

• Meeste doelpunten in knock-outfase Champions League: 67

• Meeste Champions League-eindzeges: 5

• Meeste awards van UEFA Best Player: 4

• Meeste verschijningen in Champions League-team van het jaar: 15

• Enige speler die erin slaagde om in drie finales te scoren

• Enige speler die erin slaagde om in zes groepswedstrijden in één jaargang te scoren

• Enige speler die erin slaagde om in elf opeenvolgende wedstrijden te scoren

• Enige speler die tegen een club tien keer scoorde in de Champions League (tegen Juventus)

Bekijk hieronder onze video's over de Champions League.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.