Weer geen pole voor Max Verstappen: Charles Leclerc net te snel in Melbourne

Toestand Jum­bo-Vis­ma-ren­ner Milan Vader stabiel na afschuwe­lij­ke val in Baskenland

Milan Vader is vrijdag vreselijk ten val gekomen tijdens de Ronde van het Baskenland. De Middelburger, die aan zijn eerste seizoen bezig is bij Jumbo-Visma, duikelde in de afdaling over de vangrail heen. In het ziekenhuis van Bilbao begonnen artsen gelijk met opereren. Zijn situatie is inmiddels stabiel, zo meldt zijn ploeg.

8 april