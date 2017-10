Weer goud voor ontketende De Jong op NK

Door Tim Reedijk



De Jong keek in de slotrace lange tijd tegen een achterstand op de 39-jarige Carien Kleibeuker aan, maar in de laatste rondes ging ze toch over haar concurrente heen. Kleibeuker, die aan haar laatste schaatsseizoen bezig is, pakte zilver met een tijd van 7.00,38 en is dus voor het eerst in vier jaar geen Nederlands kampioen op de 5000 meter. Vorig jaar eindigde ze nog boven De Jong, die toen tweede werd.



Het brons was voor Carlijn Achtereekte (7.00,86). Irene Schouten (7.00,98) en Esmee Visser (7.02,59) mogen zich met hun vierde en vijfde tijd gaan melden bij de wereldbeker op de 5000 meter. Voor de 21-jarige Visser wordt het haar debuut op een wereldbeker.