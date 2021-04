Weer ophef rond Zlatan Ibrahimovic na foto's in restaurant

FC Twente zakt weg en heeft lesmateri­aal voor volgend seizoen

12 april ZWOLLE - Het fundament dat voor de winterstop is gelegd, is stevig genoeg om FC Twente uit de problemen te houden, maar de zwakke reeks in 2021 is wel een waarschuwing voor het nieuwe seizoen. De creatieve armoede en het gebrek aan scorend vermogen braken het elftal ook op tegen een armetierig PEC Zwolle (1-0).