Weer succes voor Lars van der Haar, Brand verstevigt koppositie met zege wereldbekercross in Tábor

Lars van der Haar heeft met de winst in de wereldbekerwedstrijd in Tabor opnieuw een mooi succes behaald. De Nederlandse veldrijder zette de zesde koers van het seizoen naar zijn hand na een mooi gevecht met Eli Iserbyt (tweede), die wel leider in het klassement blijft. Quinten Hermans werd derde.

Op het snelle parcours van het Tsjechische Tábor nam Van der Haar in de slotfase afstand van Iserbyt. Voor Van der Haar, die rijdt voor Baloise Trek Lions, was het zijn tweede grote overwinning in acht dagen. Vorige week kroonde hij zich op de VAM-berg in Drenthe tot Europees kampioen.

Iserbyt finishte op zo’n tien seconden als tweede, net voor zijn landgenoot Quinten Hermans. Corné van Kessel was op de zevende plaats de tweede Nederlander.

Zege Lucinda Brand

Ook Lucinda Brand won in Tábor. De wereldkampioene nam in de slotfase enige afstand van haar concurrentes van wie haar landgenote Puck Pieterse de sprint om de tweede plaats won. Annemarie Worst zorgde voor een volledig Nederlands podium in Tábor.

Volledig scherm Lucinda Brand. © BELGA

Brand deelde vooraf de leiding nog met Denise Betsema maar neemt door haar tweede wereldbekerzege van het seizoen afstand van de Texelse, die als vijfde finishte. Dat was net achter voormalig wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado.

Pieterse gooide haar wapen in de strijd door als enige bij de balken op de fiets te blijven. Het leverde de pas 19-jarige renster van Alpecin-Fenix telkens een kleine marge op. Maar in de slotronde was het Brand die de hindernis als eerste bereikte. Pieterse kon nog net aansluiting vinden, maar moest die inspanning daarna bekopen. Vanuit het wiel van Worst sprintte ze nog wel naar de tweede plaats.

Brand, uitkomend voor Baloise Trek Lions, benutte haar ervaring van de weg. ,,Ik moest in de wedstrijd een plan bedenken. Omdat het zo’n snel parcours was, was het moeilijk om een verschil te maken. Zeker omdat Puck maar bleef aanzetten”, vertelde de draagster van de regenboogtrui. Haar tactiek slaagde in de slotronde, nadat Pieterse in de voorlaatste ronde een poging had gedaan definitief weg te rijden bij haar concurrentes.

,,Ik had vooraf bepaald dat ik het op dat moment wilde proberen”, vertelde de Amersfoortse die eigenlijk nog in de beloftencategorie uitkomt. Met haar tweede plaats, dezelfde klassering als twee weken geleden in Overijse, was ze zeer tevreden. Pieterse staat derde in de wereldbekerstand.

Volgende week zondag volgt de zevende wereldbekercross, dan in het Belgische Koksijde.

