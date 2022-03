Weer tegenslag voor Tom Dumoulin: geen Strade Bianche door coronabesmetting

Dumoulin werkte gisteren nog wel een training af met zijn ploeggenoten op het parkoers. Na het schrappen van Strade Bianche is de volgende wedstrijd van Dumoulin de Ronde van Catalonië die over ruim twee weken begint.



Dumoulin was vorige week nog als kopman actief in de UAE Tour. Daar maakte de Limburger indruk met een derde plaats in de tijdrit, maar in de bergen kwam hij er totaal niet aan te pas en moest hij veel tijd toegeven op eindwinnaar Tadej Pogacar. De Sloveen is morgen in Strade Bianche een van de topfavorieten.

Het afzeggen van Dumoulin is een nieuwe tegenslag in een reeks teleurstellingen voor de voormalig Giro-winnaar. Het seizoen 2019 ging grotendeels verloren door een harde val en in 2020, zijn eerste jaar bij Jumbo-Visma, kon hij ondanks een zevende plek in de Tour de France niet aan de verwachtingen voldoen.

Ook Pidcock zegt af Favoriet Tom Pidcock laat eveneens verstek gaan in Strade Bianche. De Britse wereldkampioen veldrijden van Ineos-Grenadiers, vorig jaar vijfde in de Italiaanse klassieker, kampt met maagklachten.

Ook geen Van der Poel

Ruim een jaar geleden gaf Dumoulin vrijwel uit het niets te kennen te stoppen als wielrenner, om enkele maanden later op dat besluit terug te komen. Hij werkte toe naar de olympische tijdrit in Tokio, waar hij zilver veroverde. In Strade Bianche, waar hij in 2017 vijfde werd, zou Dumoulin voor de vijfde maal van start gaan.



Voor Jumbo-Visma komen oud-winnaar Tiesj Benoot, Sepp Kuss, Robert Gesink, Koen Bouwman, Timo Roosen en Milan Vader morgen wel in actie in Strade Bianche. Het was al langer bekend dat de winnaar van 2020 Wout van Aert de wedstrijd overslaat. Dat geldt ook voor Mathieu van der Poel, die de koers vorig jaar op zijn naam schreef. De kopman van Alpecin-Fenix is herstellende van een rugblessure.