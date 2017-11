Weer vroege uitschakeling voor Knegt in Sjanghai

Op de aflossing werden Knegt, Daan Breeuwsma, Dennis Visser en Itzhak de Laat derde achter Hongarije en Frankrijk, wat niet genoeg was voor plaatsing voor de halve finales.



Omdat de relayploeg over alle vier wereldbekers (Boedapest, Dordrecht, Sjanghai en Seoul) bij de eerste acht in het algeheel klassement moet eindigen voor een gunstiger plaatsing voor de Olympische Spelen, staat er volgend weekend veel op het spel bij de laatste wereldbekerwedstrijden in Seoul. In Boedapest kreeg de achtervolgingsploeg namelijk een straf in de halve finales. In Dordrecht werd wel zilver behaald.



Behalve Knegt kenden ook de andere Nederlandse shorttrackmannen een moeizame tweede wereldbekerdag. Dylan Hoogerwerf en Visser strandden individueel op de 1000 meter, respectievelijk in de voorrondes en de heats.