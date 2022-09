Weer ‘zooitje’ bij Ferrari: monteurs vergeten band bij pitstop Carlos Sainz

Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen, had ook last van het geklungel bij Ferrari tijdens de pitsstop van Sainz. Pérez kwam tegelijk met de Spanjaard de pits in. Toen hij na zijn bandenwissel bij de pitbox van Red Bull weer gas gaf, reed hij over een wheelgun die de Ferrari-monteurs bij de pitbox daarvoor niet aan de kant hadden gelegd. Pérez kon het apparaat, waarmee de wielmoeren worden los- en vastgedraaid, niet ontwijken. De wedstrijdleiding liet weten het incident na de race te bekijken.

Sainz kreeg die omdat hij volgens de stewards voor een onveilige situatie in de pitsstraat zorgde na een bandenwissel. Fernando Alonso (Alpine) moest hard remmen toen Sainz vlak voor hem weer de pitsstraat in reed, op weg naar de uitgang. ,,Het was niet onveilig, het gebeurde allemaal correct. Het probleem was alleen dat ik hard moest remmen om niet een monteur van McLaren de dood in te rijden”, zei Sainz over die situatie in de krappe pitsstraat in Zandvoort. ,,Maar omdat ik een aanrijding voorkwam, gaven ze me een penalty. Dat vind ik heel frustrerend en daar ga ik nu met de FIA over praten, want ik begrijp het niet.”