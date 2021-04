Weergaloze Asgreen houdt Van der Poel van tweede zege op rij

Ronde van VlaanderenKasper Asgreen heeft de 105de editie van de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De Deens kampioen versloeg Mathieu van der Poel na een sprint-a-deux. De benen van Van der Poel, vorig jaar nog winnaar, liepen in de slotmeters helemaal vol na een loodzware koers over de hellingen en kasseien in Vlaanderen.

Jan Raas blijft met twee zeges recordhouder wat betreft zeges in ‘Vlaanderens Mooiste’. Raas won het monument in 1979 en 1983.

Vooraf gaf Van der Poel aan over mindere benen te beschikken dan tijdens de Italiaanse voorjararscampagne, maar daar was onderweg in de Ronde van Vlaanderen weinig van te merken. De kopman van Alpecin-Fenix liet zich meermaals zien.



Hij versnelde voor het eerst op ruim vijftig kilometer van de finish en toen al was het Asgreen (Deceuninck-Quick Step) die mee was. Op de Taaienberg en de laatste beklimming van de Oude Kwaremont trok ‘VDP’ nog eens door, maar steeds was Asgreen sterk genoeg om te volgen. Wout van Aert moest op 17 kilometer van de finish wel passen na de versnelling van ‘VDP’ op de Oude Kwaremont.

Volledig scherm Van der Poel (l) en Asgreen. © BELGA

Asgreen en Van der Poel gingen zo solo richting de finish in Oudenaarde. De situatie was identiek aan die van vorig jaar: een sprint-a-deux. Nu niet met grote rivaal Van Aert, maar met de Deen Asgreen. Van der Poel zette op ruim tweehonderd meter aan, maar viel stil in de slotmeters en moest de zege aan de 26-jarige Asgreen laten. Greg van Avermaet sprintte even later naar de derde plaats. Dylan van Baarle eindigde als tiende.



Asgreen won dit jaar al de E3 Saxo Bank Classic. ,,Ik voelde me goed, ook in de laatste kilometers en ik besloot om op mijn sprint te vertrouwen”, zei de Deense kampioen na zijn eerste grote klassiekerzege. ,,Bij het ingaan van de laatste kilometer hoorde ik dat we nog zo’n 30 seconden voorsprong hadden. Ik had Mathieu voor me rijden en besloot in zijn wiel te blijven, zodat ik kon beslissen wanneer we de sprint zouden inzetten. Het was een heel zware koers, we reden beiden op de limiet.”

Volledig scherm Mathieu van der Poel op kop, met achter hem Kasper Asgreen en Wout van Aert. © BELGA

Asgreen werd de eerste Deense winnaar van de Ronde van Vlaanderen sinds Rolf Sørensen in 1997. ,,Na mijn zege onlangs in Harelbeke in de E3 Classic sprak ik Rolf, hij gaf me een paar goede adviezen voor deze koers. Het is een ongelooflijk klassiekerseizoen, ik ben blij dat ik het zo kon afmaken. We hebben als ploeg de perfecte race gereden. Onze ploegleiders Tom Steels en Wilfried Peeters hadden de koers zó goed voorbereid, we kenden iedere meter van het parcours. Ongelooflijk om onderdeel te zijn van dit team.”



Asgreen werd twee jaar geleden tweede in de Ronde van Vlaanderen, achter de Italiaan Alberto Bettiol.

Volledig scherm Asgreen (m) op het podium, naast Van der Poel (l) en Van Avermaet. © photo: Cor Vos

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vroege vlucht met Paasschens

Mathijs Paasschens (Bingoal-WB) zat samen met zes andere renners in de vroege vlucht. Zij reden al snel na de start in Antwerpen weg en kregen een maximale voorsprong van ruim twaalf minuten. Daarachter werd pas in de slotfase echt tempo gemaakt door Jumbo-Visma (voor Van Aert), Deceuninck en Alpecin-Fenix.



Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) werd op 44 kilometer van de finish, op de top van de Koppenberg, als laatste vroege vluchter bijgehaald door de toppers. Dat was wereldkampioen Julian Alaphilippe. De Fransman was echter niet mee bij de beslissende versnelling van ploeggenoot Asgreen op 26 kilometer van de finish.

Volledig scherm Paasschens (l) in de kopgroep. © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Wil je de wedstrijd nog eens herbeleven? Lees dan hieronder het liveblog terug:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.