Weergaloze Bertens klopt nummer 7 van de wereld in Madrid

Al in de tweede opslagbeurt van de Française sloeg Bertens toe tegen de nummer zeven van de wereldranglijst. De break voorsprong gaf de 26-jarige pupil van Raemon Sluiter zichtbaar zelfvertrouwen. Garcia wist daarna nog maar één keer haar servicebeurt te behouden in de eerste set.



In de tweede set was het opnieuw raak in de tweede opslagbeurt van Garcia voor Bertens. Ze gaf Garcia geen moment de mogelijkheid om in de wedstrijd te komen en stoomde met harde klappen eenvoudig door naar de overwinning.



De sterk serverende Bertens hield haar eigen games kort en maakte het de 24-jarige Garcia telkens lastig met harde returnslagen. Op Bertens hoge eersteservicepercentage van 81 procent had Garcia niets in te brengen. ,,Ik ben dolblij de finale te halen en met mijn spel deze week", zei Bertens na de eenzijdige partij.



Voordat Bertens, de nummer twintig van de wereld, aan het toernooi van Madrid begon, had ze pas drie keer van een speelster uit de top tien gewonnen. Met Wozniacki (tweede) en Garcia (zevende van de wereld) zijn daar al twee zeges bij gekomen.