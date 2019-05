Weergaloze Wijnaldum leidt Liverpool naar Wonder van Anfield

Door Geert Langendorff De tekst op het shirt van de geblesseerde Mohamed Salah leek niet meer dan een troostend gebaar naar de supporters van Liverpool. Never Give Up betekende weinig na de 3-0 nederlaag in Camp Nou tegen Barcelona. Alleen een oprisping van een vedette kon de pijnlijke achterstand wegpoetsen. Georginio Wijnaldum en Divock Origi voldeden tot grote vreugde van het publiek op Anfield met ieder twee treffers aan die opdracht. Jürgen Klopp benaderde de return niet als een gelopen zaak. De Duitser probeerde alles om de finale voor het tweede jaar op rij te bereiken. Dat de club zondag mogelijk voor het eerst in 29 jaar kampioen kon worden, speelde geen rol bij de keuze voor het strijdplan. Liverpool trad aan in de sterkst mogelijke opstelling. Het elftal begon in de hoogste versnelling om snel een doelpunt te maken.

AS Roma schetste vorig jaar het scenario dat Liverpool voor ogen had. De Romeinen verloren in de achtste finale kansloos met 4-1 in Camp Nou, maar plaatsten zich door 3-0 zege in Stadio Olimpico in de return alsnog voor de volgende ronde. Daarin wachtte Liverpool dat na een zinderend duel op Anfield (5-2) in Italië (2-4) net voldoende marge overhield om zich te plaatsen voor de eindstrijd.