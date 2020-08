Weerzien met Neymar voor Kuipers, Nederlander leidt halve finale

Kuipers krijgt in Lissabon bijstand van zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Hetzelfde arbitrale trio had in 2018 de leiding over Brazilië - Costa Rica bij het WK in Rusland. Toen kreeg Kuipers het meermaals aan de stok met Neymar, die volgens de Overijsselse leidsman te vaak naar de grond ging. Bovendien had de aanvaller meermaals commentaar op de arbitrage, waar Kuipers niet van gediend was en dat duidelijk liet blijken. In die wedstrijd werd door videoscheidsrechter Danny Makkelie ook nog een aan de Braziliaanse ster gegeven strafschop teruggedraaid, maar ditmaal is Pol van Boekel de VAR van dienst.



De 47-jarige Oldenzaler floot in 2014 al eens de finale van de Champions League. Die ging toen tussen Real Madrid en Atlético Madrid en eindigde in 4-1 voor Real. Omdat hij nu één van de halve finales leidt, gaat de eindstrijd ook dit jaar aan hem voorbij.