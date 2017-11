Weet de Giro Dumoulin te verleiden?

Door Thijs Zonneveld

Tom Dumoulin, En toen was er een alternatief. Jarenlang kozen de grootste vedetten in het wielrennen bijna vanzelfsprekend voor deelname aan de Tour de France, maar dat is de afgelopen seizoenen omgeslagen. Meer en meer klassementsrenners zetten hun kaarten op een andere grote ronde: de Giro d'Italia. En het heeft er alle schijn van dat die trend zich doorzet in 2018. De Giro trekt opzichtig aan de twee groterondewinnaars van het afgelopen jaar: Chris Froome en Tom Dumoulin.



Verschillende media berichtten de afgelopen dagen over geruchten dat Froome een grote geldsom (rond de twee miljoen euro) zou zijn geboden om te starten in de Giro – al dan als onmogelijk geachte combinatie met de Tour. Dat geld zou vanuit Israël komen, waar de eerste drie etappes van de komende Giro worden gereden.

Maar de Giro heeft nog een andere, sterkere, troef in handen om Froome en Dumoulin te verleiden. Het parcours. Tourorganisatie ASO heeft, net als afgelopen jaar, voor 2018 een parcours uitgetekend met heel weinig individuele tijdritkilometers. Dat is niet los te zien van de beperkte tijdritcapaciteiten van de huidige generatie Franse klimmers. Maar het maakt de Tour wel minder aantrekkelijk voor Froome en Dumoulin, die allebei beschikken over een verschroeiende tijdrit. De Giro zou juist daarop kunnen inspringen: door juist wél veel individuele tijdritkilometers in het parcours op te nemen.

Vanmiddag wordt het Giro-parcours in Italië gepresenteerd - met onder meer Dumoulin als speciale gast in de zaal. Als winnaar van de vorige editie, maar ook om het parcours te analyseren. Vooralsnog zijn er nogal verschillende berichten over de Giro van 2018 naar buiten gelekt. Het ziet er, met de beschikbare informatie van dit moment, niet uit als een extreem zware Giro. Er zijn enkele zware bergetappes, maar schijnbaar een stuk minder dan in de Tour van 2018. Het meeste verwarring bestaat er over het meest essentiële onderdeel van het parcours: de tijdritten. Sommige berichten spreken van twee tijdritten, andere van drie. Er zou zelfs nog zijn gesleuteld aan de lengte van de lange tijdrit in Rovereto: Giro-baas Vegni zou er nog een zootje kilometers bij hebben gegoocheld om Dumoulin en Froome over de streep te trekken.

En zo is het een tweestrijd geworden tussen twee grote rondes. De Giro is een serieus alternatief, en dat is al heel wat na decennia waarin de Tour allesoverheersend en allesverpletterend was.