Weet jij wie er sinds 1990 Australian Open hebben gewonnen?

beschouwing FC Twente haalt de winst vooral in de omschake­ling

14:44 ENSCHEDE - FC Twente scoorde de laatste vier goals uit de omschakeling. Vier keer was de snelste speler van de ploeg, Rafik Zekhnini, erbij betrokken. Dat is geen toeval. De Enschedeërs zijn op hun best als ze de ruimte krijgen.