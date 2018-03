Wegwedstrijd NK wielrennen: van Nispen naar Woensdrecht

Verkiezing Welke club heeft het meest bijzondere logo van deze regio? Stem!

10:00 ENSCHEDE - De Scheetheuvel in Delden werd onlangs door lezers van deze site verkozen tot de mooiste sportparknaam van de regio en SVV’91 heeft volgens jullie het mooiste shirt. De redactie van De Twentsche Courant Tubantia heeft nu, na een strenge selectie, tien opvallende logo’s van amateurclubs uit deze regio uitgekozen. Welke is het meest bijzonder? Stem via de poll onderaan dit artikel!