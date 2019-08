Weinig mutaties bij Liverpool en City; Arsenal en Spurs breken transferrecords

Manchester City

Frenkie de Jong was lang in beeld bij Manchester City, maar Pep Guardiola moest op zoek naar een alternatief toen hij voor Barcelona koos. De landskampioen kwam uit bij de 23-jarige Rodri, die vorig seizoen bij Atlético Madrid opviel en in Spanje al met Sergio Busquets vergeleken wordt.

Volledig scherm Rodri heeft na zijn eerste wedstrijd bij Manchester City al een prijs te pakken: het Community Shield. © Getty Images

Zondag stond de voormalige speler van Villarreal direct in de basis toen City tegen Liverpool na strafschoppen het Community Shield won, ook omdat Fernandinho vanwege een blessure nog ontbrak. Ploeggenoot Kevin De Bruyne liet meteen weten dat de 70 miljoen aan Rodri goed besteed zijn. ,,Hij deed het erg goed en past perfect hier”, liet de Belgische spelmaker in Engelse kranten ontvallen.



Verder zijn er weinig veranderingen bij Manchester City, dat vorig seizoen al alle prijzen in Engeland won. Guardiola liet weliswaar de veelzijdige linkspoot Fabian Delph naar Everton gaan, daarvoor kwam Angeliño terug van PSV.

Liverpool

De grote uitdager van Manchester City zal het met dezelfde spelers als vorig seizoen doen, want de selectie van Jürgen Klopp is nog zo goed als hetzelfde. Natuurlijk namen The Reds’ Sepp van den Berg voor twee miljoen euro van PEC Zwolle over, maar de 17-jarige verdediger is een speler voor de toekomst. Daarnaast kwam deze week een nieuwe keeper binnen: de transfervrije Adrián volgt de naar Club Brugge vertrokken Simon Mignolet op als reserve achter Alisson Becker.

Volledig scherm Sepp van den Berg tekent bij Liverpool, waar hij dagelijks met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum zal trainen. © Liverpool FC via Getty Images

Het lijkt weinig, maar voor Liverpool is misschien wel de grootste winst van deze zomer dat het geen noemenswaardige spelers verloor. In het recente verleden vertrokken spelers nog weleens op Anfield, onder wie Philippe Coutinho en Luis Suárez naar Barcelona. Nu kan niemand hoger komen dan door te blijven bij de Champions League-winnaar en Manchester City in eigen land proberen af te troeven.

Chelsea

Eigenlijk zou Chelsea geen transfers mogen doen, vanwege een door de wereldvoetbalbond FIFA opgelegd verbod. Toch werd de afgelopen seizoen van Real Madrid gehuurde middenvelder Mateo Kovacic voor een slordige 50 miljoen euro definitief overgenomen. Ondanks de straf is er nog een nieuwe speler van wie in Zuidwest-Londen veel wordt verwacht. Vorig jaar werd de Amerikaanse vleugelflitser Christian Pulisic al voor meer dan 60 miljoen van Borussia Dortmund gekocht, met de afspraak dat hij nog een jaar op huurbasis in Duitsland zou blijven. Vanavond zag Chelsea de Braziliaanse verdediger David Luiz nog een pikante overstap maken naar stadgenoot Arsenal.

The Blues mogen eigenlijk geen spelers halen, omdat ze de regels hebben overtreden met het vastleggen van jeugdspelers. Deze en de komende transfertermijn mag de club van de steenrijke Rus Roman Abramovitsj alleen verkopen. Het verlies van Eden Hazard aan Real Madrid zal zich laten voelen bij nieuwe trainer Frank Lampard, die deze zomer terugkeerde op Stamford Bridge. Daar zal hij voor nieuwe aanwas vooral terug moeten grijpen op jongere spelers. Mason Mount (ex-Vitesse) krijgt bijvoorbeeld geregeld de kans in de voorbereiding.

Volledig scherm Met Christian Pulisic heeft Chelsea toch nog een soort van nieuwe speler: een jaar na de deal over de Amerikaan komt de snelle vleugelspeler alsnog van Borussia Dortmund over. © BSR Agency

Tottenham Hotspur

Het was topdrukte vandaag bij Spurs op de slotdag van de Engelse transfermarkt. Tottenham versterkte zich met Giovani Lo Celso (huur, Real Betis) en met Ryan Sessegnon (Fulham). De transfers volgden op de duurste clubtransfer uit de geschiedenis. Middenvelder Tanguy Ndombélé kwam voor meer dan 60 miljoen euro van Lyon naar Londen.



Manager Mauricio Pochettino zag Kieran Trippier naar Atlético Madrid vertrekken. Dat is een aderlating. De veelvuldig opkomende vleugelverdediger was vanwege zijn goede trap een zeer belangrijke speler voor de Champions League-finalist, waar op dit moment vanwege blessures weinig alternatieven op die positie zijn.

Volledig scherm De naar Spanje vertrokken Kieran Trippier (rechts) komt Eden Hazard nu in Madrid weer tegen. Hij speelt bij Atlético, de Belg bij Real. © EPA

Naast Trippier vertrok ook Vincent Janssen bij de nummer 4 in de Premier League van vorig jaar. De Nederlandse spits ging voor 9 miljoen euro naar Monterrey in Mexico. Met Michel Vorm, tot voor kort reservedoelman, verdween nog een Nederlander bij Tottenham. Zijn contract liep af en hij is transfervrij. Deze week werd de 35-jarige oud-international nog met een terugkeer naar FC Utrecht in verband gebracht.

Arsenal

Met het aantrekken van Nicolas Pépé maakte Arsenal de intenties voor komend seizoen duidelijk. De club uit Londen hoopt weer echt mee te kunnen met de grote jongens en legde meer dan 80 miljoen euro voor de vleugelflitser van Lille. Een clubrecord voor The Gunners. De international van Ivoorkust is dan ook razendsnel en doelgericht. Zo scoorde de linksbenige aanvaller vorig seizoen 22 keer in de Ligue 1.

Naast Pépé haalde Arsenal de al genoemde David Luiz en ook een versterking voor het middenveld: de 22-jarige Dani Ceballos wordt voor een jaar gehuurd van Real Madrid. Daartegenover staat het vertrek van middenvelder Aaron Ramsey naar Juventus. Daarnaast vertrok verdediger Laurent Koscielny naar Bordeaux.

Volledig scherm Dani Ceballos moet het spel van Arsenal van nieuwe ideeën gaan voorzien. © BSR Agency

Manchester United

De duurste aankoop in Engeland tot nu toe loopt rond in Manchester en dan ook nog achterin. Deze week legde United maar liefst 87 miljoen euro neer van Harry Maguire. De mandekker komt van Leicester City naar de vroegere club van zijn idool Rio Ferdinand. Zijn kop- en duelkracht worden ook geroemd, al worden vraagtekens gezet achter de hoogte van de vergoeding voor Maguire. Eerder in de zomer stutte Ole Gunnar Solskjær zijn lekkende verdediger al met Aaron Wann Bisaka. Ook de nieuwe rechtsback kost een berg: er werd maar liefst 35 miljoen euro voor de 21-jarige Engelsman aan Crystal Palace overgemaakt.

Na de zomerstop zien we Romelu Lukaku, vandaag verkocht aan Inter, en de naar Paris Saint-Germain vertrokken Ander Herrera niet meer terug. Oudgediende Antonio Valencia keerde terug naar Ecuador, daar gaat hij voetballen voor LDO Quito.

Volledig scherm Harry Maguire verliet Leicester City voor maar liefst 87 miljoen euro en is daarmee de duurste verdediger ooit. © AFP