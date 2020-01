Weissensee 2020 kan nu al niet meer stuk voor Tubbergse marathonrijder Bruggink

TUBBERGEN - Met twee podiumplaatsen in twee marathons op natuurijs kan Weissensee 2020 al niet meer stuk voor Mart Bruggink. Kers op de taart voor de schaatser uit Tubbergen was de nationale titel van zijn ploeggenoot Jouke Hoogeveen.

Uitzinnig groot was de vreugde zaterdag na afloop van het Open Nederlands kampioenschap marathonschaatsen op natuurijs. Exact een jaar na de zege van Mart Bruggink veroverde ploeggenoot Jouke Hoogeveen ditmaal de titel. Weer hadden de grotere ploegen als AB Vakwerk (met topfavoriet Gary Hekman in de gelederen) het nakijken. Twee op rij voor de bescheiden marathonformatie Team Bouwselect, waar ze zich haast geen raad wisten met de opmerkelijke prestaties.

Voor de ploeg was het de eerste zege van deze winter en tevens de eerste overwinning na het succes van Mart Bruggink een jaar eerder op het Oostenrijkse bergmeer. ,,De titel van vorig jaar liet ons zien dat wij ook kunnen winnen’’, aldus de schaatser uit Tubbergen.

Verrassend

Bruggink is een man die uitstekend uit de voeten kan op natuurijs. Dat geldt niet voor alle rijders in het marathonpeloton, van wie er velen zijn die een duidelijke voorkeur hebben voor de kunstijsbanen in eigen land. Bruggink niet. Hoe zwaarder de omstandigheden, des te groter zijn motivatie om er vol voor te gaan. Dat liet de 31-jarige Tukker al zien in zijn eerste jaar in de topdivisie, toen hij tijdens zijn eerste Alternatieve Elfstedentocht van 200 kilometer op de Weissensee in 2011 als verrassende tweede eindigde.

Met een vijfde plaats op het ONK van 2013 was hij nogmaals dicht bij een podiumplaats, maar de jaren die volgden moest hij genoegen nemen met lagere klasseringen. Toch was Bruggink ieder jaar wel een man waarop gelet moest worden tijdens de lange wedstrijden op natuurijs. De bekroning voor zijn onophoudelijke ijver en wilskracht volgde vorig jaar, toen hij zijn eerste grote overwinning ooit vierde. Waar het hele peloton toen op de Weissensee vooral de ogen had gericht op Hoogeveen, wist Bruggink aan de aandacht te ontsnappen en zo de nationale titel in de wacht te slepen.

Volledig scherm Hét moment van Mart Bruggink: hij wint in 2019 het ONK op de Weissensee. © Vincent Riemersma

Jongensboek

Zijn roodwitblauwe schaatspak hing de dagen voorafgaand het afgelopen ONK in de slaapkamer, die Bruggink deelt met Hoogeveen. Dagelijks zag de 41-jarige schaatser uit Heiloo, geliefd bij de marathonfans vanwege zijn aanvalslust, het pak hangen. Bruggink: ,,Natuurlijk inspireert dat pak. Niet alleen ons, maar heel veel mensen. Wij zijn geen showploeg, niet een standaard marathonteam en misschien wel een beetje excentriek. Mijn titel van vorig jaar zorgde bij ons voor de grootste lol. Het is toch prachtig dat een jongen uit Tubbergen Nederlands kampioen wordt? Hetzelfde geldt nu voor Jouke. Opnieuw komt een jongensboek uit.’’

Sneeuwbuien

De zeges en de podiumplaatsen zijn volgens Bruggink het resultaat van een ploeg waarin schaatsers voor elkaar door het vuur gaan en in tactisch opzicht goede wedstrijden rijden. Op het juiste moment een gat dichtrijden of andere ploegen het werk op laten knappen en op het juiste moment extra gas geven. Zoals Hoogeveen zaterdag deed in een door sneeuwbuien en hard windstoten geteisterd ONK, waar het tempo vanaf het begin van de koers hoog lag. De weersomstandigheden deden het hart van de Bouwselect-mannen juist harder kloppen. Na zijn demarrage was het aan Hoogeveen om de voorsprong op het peloton uit te breiden, met afstoppend werk deden Bruggink en zijn teamgenoten de rest.

Volledig scherm Mart Bruggink en Jouke Hoogeveen vallen elkaar na de streep in de armen. © Vincent Riemersma

Het leverde de marathonschaatser uit Tubbergen, bezig aan zijn tiende seizoen op het hoogste niveau, zaterdag ook nog eens een bronzen medaille op. Eerder op de Weissensee, afgelopen donderdag tijdens de openingswedstrijd Aart Koopmans Memorial, finishte Bruggink al als tweede achter Gary Hekman. ,,Ik kan dus ook meedoen in de sprints’’, lachtte Bruggink, die zaterdag opnieuw de eerste man achter Hekman was.

200 kilometer