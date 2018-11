Welke Nederlanders komen er in actie in de Champions League?

Groep A

Club Brugge moet uit stunten bij Borussia Dortmund om kans te blijven maken op de knock-outfase. De Belgisch kampioen moet dit wonder wel realiseren zonder Arnaut Danjuma Groeneveld. De neo-international is al enige weken geblesseerd. De namen van Ruud Vormer en Stefano Denswil staan hoogstwaarschijnlijk wel bij de eerste elf.

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Hoffenheim neemt het in de eigen Rhein-Neckar-Arena op tegen Shaktar Donetsk. De ploeg van Justin Hoogma en Josuha Brenet moet winnen om in het spoor te blijven van Olympique Lyon. De Fransen hopen met Memphis Depay en misschien Kenny Tete weer te kunnen verassen tegen Manchester City. De uitwedstrijd werd met 1-2 gewonnen, mede door een assist van Depay.

Groep G

AS Roma en Real Madrid zijn op een haar na zeker van de volgende ronde. De groepswinst is dus het enige dat er in Stadio Olimpico op het spel staat. De vraag is of Justin Kluivert daar vanaf de aftrap zijn steentje aan kan bijdragen. De vleugelspeler schippert de laatste weken tussen de bank en de basis. De rol van Rick Karsdorp lijkt uitgespeeld in Rome. De rechtsback zit al maanden steevast op de Romeinse tribune.