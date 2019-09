Welke Nederlanders kunnen we vanavond in actie zien?

Wisselend succes beachkop­pels op OKT

14:54 Sanne Keizer en Madelein Meppelink zijn uitgeschakeld in het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in China. Het Nederlandse duo wist zich in het Chinese Hayang wel te plaatsen voor de tweede groepsfase, maar verloor daarin beide wedstrijden. Een ticket voor de Spelen in Tokio volgend jaar zit er daarmee nog niet in voor het Nederlandse koppel.