Welke prins bestijgt de troon in New York?

Bernal verwacht grote verschil­len in bergrit in Centraal Massief

13:04 Egan Bernal verwacht vrijdag veel strijd in de loodzware etappe van de Tour de France, die maar liefst zeven beklimmingen telt. ,,We hebben het parcours goed verkend en het zijn hele lastige bergen", blikte de Colombiaan vooruit aan de start in Châtel-Guyon.