Welke renners doen er mee aan de Tour? De kanshebbers op een rij

Jumbo – Visma

Tom Dumoulin, Primož Roglič, Tony Martin, Wout Van Aert, Robert Gesink, George Bennett, Sepp Kuss, Amund Grøndahl Jansen.

Jumbo – Visma wilde de Tour van 2020 beginnen met drie kopmannen, maar na het afhaken van Steven Kruijswijk blijven Tom Dumoulin en Primož Roglič over. Wout van Aert, uitstekend in vorm tijdens de Strade Bianche en Milaan-Sanremo, lijkt het te moeten doen met een rol als superknecht, maar krijgt tijdens een aantal ritten een vrije rol.

Tom Dumoulin is een van de twee kopmannen van Jumbo - Visma.

Ineos Grenadiers

Egan Bernal, Richard Carapaz, Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski, Luke Rowe, Pavel Sivakov, Dylan van Baarle, Andrey Amador.

De grote uitdager van Jumbo – Visma in de strijd om de gele trui bouwt deze Tour op titelverdediger Egan Bernal. Geraint Thomas richt zich op de Vuelta. Chris Froome ontbreekt ook, hij rijdt de Giro. Maar vergis je niet: ook Richard Carapaz en Pavel Sivakov zouden weleens een uitstekend klassement kunnen gaan rijden.

Deceuninck – Quick-Step

Julian Alaphilippe, Sam Bennett, Bob Jungels, Kasper Asgreen, Michael Mørkøv, Dries Devenyns, Tim Declercq, Rémi Cavagna.

Julian Alaphilippe was vorig jaar een van de revelaties van de Tour, maar heeft aangegeven dit jaar niet voor de gele trui te strijden. Deceuninck – Quick Step richt zich op dagsuccessen: Alaphilippe krijgt een vrije rol in de bergen, Sam Bennett is de troef in de massasprints.

Lotto Soudal

Thomas De Gendt, Caleb Ewan, Philippe Gilbert, John Degenkolb, Roger Kluge, Jasper De Buyst, Steff Cras, Frederik Frison.

Lotto Soudal zit in hetzelfde schuitje als Deceuninck – Quick Step. Thomas de Gendt krijgt de ruimte om te rijden voor dagsucces, Caleb Ewan wordt uitgespeeld voor de massasprints en is een van de favorieten voor de groene trui.

AG2R La Mondiale

Romain Bardet, Pierre Latour, Oliver Naesen, Alexis Vuillermoz, Benoît Cosnefroy, Mikael Chérel, Nans Peters, Clément Venturini.

Romain Bardet is de grote naam bij de Franse ploeg AG2R, maar ploegleider Vincent Lavenu legt geen druk op de kopman. Bardet gaat voor ‘het hoogst haalbare’. De Fransman heeft in het verleden bewezen ook om de bolletjestrui mee te strijden, mocht een goed klassement er niet inzitten. De Belg Oliver Naesen gaat voor dagsucces, evenals Pierre Latour.

Romain Bardet won vorig jaar de bolletjestrui.

Astana Pro Team

Miguel Ángel López, Alexey Loetsenko, Ion Izagirre, Gorka Izagirre, Luis Léon Sánchez, Omar Fraile, Hugo Houle, Harold Tejeda.

Astana heeft een team opgebouwd rondom Miguel Ángel López. Of de Colombiaan – die zijn debuut maakt in de Tour – de verwachtingen waar kan maken, is nog te bezien. Zo denkt Maurits Lammertink, renner van Circus Wanty Gobert, niet dat López het gaat maken: “Te wisselvallig”, liet hij weten in zijn voorspelling.

Bahrain McLaren

Mikel Landa, Wout Poels, Matej Mohoric, Pello Bilbao, Rafael Valls, Damiano Caruso, Marco Haller, Sonny Colbrelli.

Ook Bahrain McLaren gaat vol voor de gele trui. Mikel Landa moet het gaan doen voor de ploeg, maar over de fitheid van de Spanjaard is onzekerheid. Zo kampte hij tijdens de laatste etappe van de Dauphiné met rugklachten. De renner zelf geeft aan dat de problemen inmiddels verholpen zijn. Met Sonny Colbrelli heeft Bahrain McLaren een troef in de massasprints.

BORA – hansgrohe

Peter Sagan, Emanuel Buchmann, Lennard Kämna, Maximilian Schachmann, Daniel Oss, Gregor Mühlberger, Lukas Pöstlberger, Felix Großschartner.

Met Emanuel Buchmann en Maximilian Schachmann heeft BORA – hansgrohe twee sterke renners voor het algemeen klassement, maar beide renners kampen met fysieke klachten. Buchmann moest in de vierde etappe van de Dauphine opgeven na een valpartij, Schachmann is herstellende van een sleutelbeenbreuk. Peter Sagan gaat als vanzelfsprekend voor de groene trui.

Peter Sagan gaat als vanzelfsprekend voor de groene trui.

Cofidis, Solutions Crédits

Elia Viviani, Jesús Herrada, Guillaume Martin, Christophe Laporte, Nicolas Edet, Pierre-Luc Périchon, Simone Consonni, Anthony Perez.

Cofidis gaat voor succes in de massasprints: Elia Viviani moet de strijd aangaan met andere sprintkanonnen als Sam Bennett en Caleb Ewan.

CCC Team

Greg Van Avermaet, Ilnur Zakarin, Matteo Trentin, Michael Schär, Alessandro De Marchi, Simon Geschke, Jan Hirt, Jonas Koch.

CCC komt met een vrijbuitersteam aan de start. De ploeg hoopt met Greg van Avermaet, Ilnur Zakarin en Matteo Trentin zoveel mogelijk etappes binnen te halen.

EF Pro Cycling

Rigoberto Uran, Daniel Felipe Martínez, Sergio Higuita, Tejay van Garderen, Jens Keukeleire, Alberto Bettiol, Hugh Carthy, Neilson Powless.

Rigoberto Urán staat elk jaar weer tussen het rijtje kanshebbers op de gele trui, maar de Colombiaan kan de verwachtingen vaak niet waarmaken. Veel ogen zijn dan ook gericht op het aanstormende talent van EF Pro Cycling: Sergio Higuita. Ook een derde Colombiaan maakt een goede indruk: Daniel Felipe Martínez won de Dauphiné in aanloop naar de Tour. Genoeg om uit te kiezen dus.

Veel ogen zijn gericht op Sergio Higuita, het aanstormende talent van EF Pro Cycling.

Groupama – FDJ

Thibaut Pinot, David Gaudu, Stefan Küng, William Bonnet, Sébastien Reichenbach, Rudy Molard, Valentin Madouas, Matthieu Ladagnous.

Groupama – FDJ heeft een team opgesteld rondom kopman Thibaut Pinot, die dit jaar wederom een gooi doet naar het geel. Let ook goed op David Gaudu: het aanstormende talent maakte de afgelopen editie van de Tour indruk.

Israel Start-Up Nation

Daniel Martin, André Greipel, Nils Politt, Hugo Hofstetter, Guy Niv, Ben Hermans, Krists Neilands, Tom Van Asbroeck.

Israel Start-Up Nation gaat voor etappezeges. Daniel Martin hoopt wat uit te kunnen richten in de bergetappes, oudgediende André Greipel wordt uitgespeeld voor de massasprints.

Mitchelton-Scott

Adam Yates, Esteban Chaves, Mikel Nieve, Daryl Impey, Christopher Juul-Jensen, Jack Bauer, Luka Mezgec, Sam Bewley.

Mitchelton-Scott gaat voor het eerst in jaren niet voor een klassement: Adam Yates, Esteban Chaves en Mikel Nieve mikken op dagsucces in de bergen. Ook Daryl Impey en Luka Mezgec hopen op een etappe.

Mitchelton-Scott mikt met Adam Yates op dagsucces in bergen.

Movistar Team

Enric Mas, Alejandro Valverde, Imanol Erviti, Dario Cataldo, Nelson Oliveira, Marc Soler, José Joaquin Rojas, Carlos Verona.

Het team van het aanstormende talent en de oudgediende: Enric Mas en Alejandro Valverde gaan voor een goede klassering in het algemeen klassement. Onderschat ook Marc Soler niet.

NTT Pro Cycling

Roman Kreuziger, Domenico Pozzovivo, Edvald Boasson Hagen, Michael Valgren, Giacomo Nizzolo, Ryan Gibbons, Michael Gogl, Max Walscheid.

Ook NTT Pro Cycling mikt deze Tour op dagsucces. Voor de massasprints heeft de ploeg Europees kampioen Giacomo Nizzolo.

Team Sunweb

Tiesj Benoot, Cees Bol, Nicolas Roche, Søren Kragh Andersen, Nikias Arndt, Marc Hirschi, Joris Nieuwenhuis, Casper Pedersen.

Team Sunweb kiest voor de aanval. Nederlander Cees Bol krijgt de kans om zich te bewijzen in de massasprints.

Cees Bol van TeamSunweb krijgt de kans zich te bewijzen in de massasprints.

Trek – Segafredo

Bauke Mollema, Richie Porte, Mads Pedersen, Jasper Stuyven, Niklas Eg, Kenny Elissonde, Toms Skujiņš, Edward Theuns.

Trek – Segafredo hoopt met Bauke Mollema en Richie Porte op een goed algemeen klassement. De twee renners behoren niet tot de favorieten, maar blijven gevaarlijke outsiders. Ook wereldkampioen Mads Pedersen gaat mee naar Frankrijk.

UAE-Team Emirates

Tadej Pogacar, Fabio Aru, Davide Formolo, Alexander Kristoff, David De la Cruz, Marco Marcato, Jan Polanc, Sven Erik Bystrøm.

Het team van UAE Emirates is dit jaar volledig gebouwd rondom Tadej Pogacar, die een gooi gaat doen naar de gele trui. Alexander Kristoff wordt uitgespeeld voor de sprints.

Arkéa Samsic

Nairo Quintana, Warren Barguil, Maxime Bouet, Dayer Quintana, Diego Rosa, Clément Russo, Connor Swift, Winner Anacona.

Nairo Quintana, het blijft een naam die bij veel wielerliefhebbers hoog op het lijstje kanshebbers voor de gele trui staat. Hij gaat ook dit jaar weer voor een goed klassement, maar kan hij de verwachtingen waarmaken? Warren Barguil is, zoals elk jaar, een van de kanshebbers op de bolletjestrui.

Nairo Quintana behoort ook dit jaar tot de kanshebbers.

B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM

Pierre Rolland, Jens Debusschere, Kévin Reza, Bryan Coquard, Cyril Barthe, Cyril Gautier, Quentin Pacher, Maxime Chevalier.

B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM maakt zijn debuut in La Grande Boucle en mikt met Bryan Coquard op succes in de massasprints. Pierre Rolland krijgt een vrije rol in de bergen.

Team Total Direct Energie

Lilian Calmejane, Romain Sicard, Niccolò Bonifazio, Jérôme Cousin, Fabien Grellier, Geoffrey Soupe, Anthony Turgis, Mathieu Burgaudeau.

Ook Team Total Direct Energie gaat voor dagsucces. Niccolò Bonifazio krijgt de kans in de massasprints, Lilian Calmejane mag voor zijn kansen gaan in de bergen. Niki Terpstra is buiten de Tour de France-selectie gelaten, de Nederlander is nog niet fit genoeg om te starten.