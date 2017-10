Welke teams kunnen zich vanavond al plaatsen voor de knock-outfase?

De situatie in Groep B is bijna identiek als die in Groep A. Gelijke spelen zijn in de eerste duels niet voorgekomen. Lijstaanvoerder is Paris Saint-Germain. Thuis tegen Anderlecht kan de volgende ronde veilig gesteld worden. Spannender wordt waarschijnlijk het duel in Glasgow tussen Celtic en Bayern München. Bij winst van de Duitsers is deze poule beslist, mits Paris Saint-Germain de sportieve plicht doet.