Welke teams kunnen zich vanavond al plaatsen voor de knock-outfase?

Groep E

De ploegen in groep E liggen nog relatief dicht bij elkaar en er valt vanavond dan ook nog geen beslissing. Het enige wat definitief kan worden, is dat Maribor overwintering in de Champions League zou kunnen vergeten. En dat ligt ook in de lijn der verwachtingen gezien het affiche tussen Liverpool en Maribor op Anfield. Bij winst van Liverpool komt een plek in de volgende ronde dichtbij. Zeker als Spartak Moskou op bezoek bij Sevilla ook zou winnen. Dan slaan de twee koplopers een gaatje van vier punten, met na vanavond nog twee wedstrijden te gaan. Bij twee thuisoverwinningen vanavond wordt het nog ongemeen spannend in groep E. Dan staan er namelijk drie ploegen binnen drie punten.



Programma:

Liverpool - Maribor

Sevilla - Spartak Moskou



Stand:

1. Liverpool 3-5

2. Spartak Moskou 3-5

3. Sevilla 3-4

4. Maribor 3-1

Groep F

Feyenoord moét winnen om nog enige hoop te houden op Europese overwintering. Voor de Rotterdammers zou het in elk geval fijn zijn als koploper Manchester City zich vanavond al plaatst voor de volgende ronde van het miljardenbal. Dat is het geval als The Citizens winnen op bezoek bij Napoli. De Italiaanse ploeg staat als enige nog binnen drie punten van Feyenoord en áls de ploeg van coach Giovanni van Bronckhorst dan ook wint in Oekraïne staan Sjachtar, Napoli en Feyenoord allemaal weer binnen drie punten.

Het kan echter ook een stuk desastreuzer aflopen voor Feyenoord vanavond. Als Napoli en Sjachtar namelijk een driepunter noteren, staat Napoli derde boven Feyenoord op zes punten afstand. Overwintering wordt dan wel héél lastig.

Programma:

Napoli - Manchester City

Sjachtar Donetsk - Feyenoord

Stand

1. Manchester City 3-9

2. Sjachtar Donetsk 3-6

3. Napoli 3-3

4. Feyenoord 3-0

Vermoedelijke opstelling van Feyenoord. © AD Sportwereld

Groep G

Besiktas is dit seizoen een van de revelaties in de Champions League en kan zich bij thuiswinst op hekkensluiter AS Monaco zelfs al plaatsen voor de volgende ronde. De nummers twee en drie, RB Leipzig en Porto, spelen namelijk tegen elkaar en dus lijdt minimaal een van de twee clubs puntenverlies. Porto wil in het eigen Estédio do Dragão dolgraag de tweede plek van RB Leipzig overnemen. Bij een overwinning van de Duitse runner-up van vorig seizoen in de Bundesliga lijkt de debutant in de Champions League alvast een grote stap te zetten naar de volgende ronde.

Programma:

Besiktas - Monaco

Porto - RB Leipzig

Stand

1. Besiktas 3-9

2. RB Leipzig 3-4

3. Porto 3-3

4. Monaco 3-1

Groep H

In groep H zijn Tottenham Hotspur en Real Madrid hard op weg om een plekje in de volgende ronde te bemachtigen. In de vorige speelronde speelden de ploegen gelijk in Estadio Santiago Bernabéu. Mocht dat vanavond op Wembley weer het geval zijn en ook Borussia Dortmund en APOEL Nicosia spelen net als de vorige wedstrijd gelijk lijken die plekken in de volgende ronde in de tas voor de Spurs en Real.

Programma:

Tottenham Hotspur - Real Madrid

Borussia Dortmund - APOEL

Stand

1. Tottenham Hotspur 3-7

2. Real Madrid 3-7

3. Dortmund 3-1

4. APOEL 3-1