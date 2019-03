Welke wereldrecords zijn rijp voor de sloop?

Het ijs in Calgary was te zacht en de luchtdruk was in de Canadese stad ongewoon hoog. Toch schaatste Martina Sablikova een week geleden bij het WK allround twee wereldrecords; een op de 3000 meter en een op de 5000 meter – die laatste afstand wordt dit weekeinde door de vrouwen niet gereden. Het zijn ook direct de enige twee individuele wereldrecords –op de gangbare afstanden – die niet op de baan van Salt Lake City zijn gereden.



Het record op de 3000 meter zegt twee dingen: kans op verbetering is dit weekeinde groot, op een ijsbaan waar de luchtdruk lager is en het ijs sneller. En Sablikova is in goeden doen. Waarom haar in Calgary wél lukte wat andere schaatsers dat weekeinde niet deden? Kolder: ,,Sablikova weegt veertig kilo. Dan komt er minder druk op het ijs en is zachter ijs beter te doen. Los van het feit dat zij op dit moment hartstikke goed is. En ze wordt uitgedaagd door Esmee (Visser, red.)”



Kolder: ,,En het Nederlands record moet er natuurlijk een keer aan op deze afstand.” Het staat al sinds 2007 op naam van Renate Groenewold met 3.55,98. Geen Nederlands record staat langer. Kolder: ,,Dit is al veel te lang.”