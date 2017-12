Welke wereldrecords zijn rijp voor de sloop?

De komende twee weekenden gaat er ongekend snel geschaatst worden op de hooglandbanen in Calgary en Salt Lake City. Er zullen wereldrecords sneuvelen, daar zijn de schaatsers het over eens. Maar welke?

Olympische seizoenen en wedstrijden op de recordbanen in Noord-Amerika: het is een gouden combinatie. Ronald Mulder benadrukte het onlangs maar eens na zijn wereldbekerzege op de 500 meter in Stavanger. ,,Het lijkt alsof iedereen er dit jaar weer een schepje bovenop heeft gedaan. Hoe dat kan in olympische seizoenen, echt geen idee. Ik dacht dat ik de andere jaren ook hard trainde. Maar het niveau is heel hoog.''



Aan de schaatsers zal het dus niet liggen, die presteren in aanloop naar de olympische kwalificatietoernooien op de toppen van hun kunnen. En de omstandigheden zijn perfect. Het mag bekend verondersteld worden: op de schaatsbanen in Calgary (1105 meter boven zeeniveau) en Salt Lake City (1425 meter boven zeeniveau) heb je veel minder luchtweerstand, en dat is een garantie voor snelle tijden. Atleten in topvorm onder ideale omstandigheden: mooier kan sport niet zijn.

Dus zullen de komende twee weekenden de records bij bosjes aan flarden gereden worden. Nationale records, persoonlijke records, juniorenrecords...ze zullen er allemaal aan gaan. Maar het draait natuurlijk om de wereldrecords. We nemen de huidige mondiale toptijden er even bij en kijken hoe scherp ze staan. Snel lezen, voor je het weet zijn ze geschiedenis.

500 meter mannen: 33,98

Pavel Koelizjnikov (Rus), 20 november 2015 in Salt Lake City

Nadat de 34,03 van Jeremy Wotherspoon acht jaar lang stof had liggen vangen - niemand kwam er ook maar in de buurt - was daar in 2015 plotseling de Russische sprintbom Pavel Koelizjnikov. Eerst trakteerde hij de schaatswereld in Calgary op een tijd van 34 seconden exact. Het weekend daarop in Salt Lake City dook hij onder die magische barrière. Koelizjnikov was in die dagen overigens trouw gebruiker van meldonium, maar dat stond destijds niet op de dopinglijst. Een geldig wereldrecord dus.

1000 meter mannen: 1.06,42

Shani Davis (Vst), 7 maart 2009 in Salt Lake City

Volledig scherm Shani Davis showt zijn wereldrecord. © ANP De 35-jarige Shani Davis rijdt vandaag de dag nog steeds in de rondte. Maar het hoofdhaar is aan het verdwijnen en de bewegingen zijn stroever dan voorheen. Tien jaar geleden was de Amerikaan bijna onklopbaar op zijn favoriete afstanden, tegenwoordig moet hij het van uitschieters hebben. Davis' wereldrecord op de 1000 meter staat al een flink poosje. Kjeld Nuis heeft de tijd al een paar keer tot op een fractie benaderd en zou maar wat graag de eerste zijn die het verbetert. Sowieso een niet te onderschatten erekwestie in de schaatssport hoor, die wereldrecords.

1500 meter mannen: 1.41,04

Shani Davis (Vst), 11 december 2009 in Salt Lake City

Om maar even te onderstrepen hoe indrukwekkend zijn overmacht was: ook het wereldrecord op de schaatsmijl staat nog altijd op de naam van Shani Davis. Het is een Amerikaanse afstand overigens, die 1500 meter. Van de elf snelste mannen ooit staat er bij vijf een Amerikaans vlaggetje achter de naam. Het grootste gevaar voor de toptijd van Davis komt waarschijnlijk uit Rusland en heet Denis Joeskov. Hij is samen met Davis namelijk de enige die ooit onder de 1.42 reed. Bovendien gaat Joeskov dit seizoen als een straaljager over het ijs.

5000 meter mannen: 6.03,32

Sven Kramer (Ned), 17 november 2007 in Calgary

Een wereldrecord met een verhaal. Sven Kramer was namelijk een week eerder zijn mondiale toptijd kwijtgeraakt aan de Italiaan Enrico Fabris. En dat was buiten de versmachtende eerzucht van Kramer gerekend. Dus snelde de Fries, bezig aan misschien wel het sterkste seizoen van zijn loopbaan, de week daarop in één woedende zucht naar 6.03,32. Een fabelachtige tijd. Kramer zelf kwam in 2013 nog een beetje in de buurt. Maar eigenlijk is dit wereldrecord al ruim een decennium onaantastbaar.

500 meter vrouwen: 36,36

Sang-Hwa Lee (ZKo), 16 november 2013 in Salt Lake City

Arme, arme Jenny Wolf. De Duitse sprintster leek voorbestemd om als eerste vrouw ooit onder de 37 seconden te duiken op deze afstand. Wolf kwam een aantal keer héél dichtbij, maar bleef uiteindelijk steken op 37,00. Een paar jaar later flikte de Chinese Jing Yu het. En vervolgens nam de Zuid-Koreaanse Sang-Hwa Lee het record to the next level. Want die 36,36 is een angstaanjagend snelle tijd. De enige van het huidige veld die daar in de buurt bij zou kunnen komen is Nao Kodaira. De Japanse is dit seizoen onklopbaar op de kortste sprintafstand.

1000 meter vrouwen: 1.12,18

Brittany Bowe (Vst), 22 november 2015 in Salt Lake City

Nederland heeft in dit milennium bij de vrouwen nog geen wereldrecords gehad; de laatste was Annamarie Thomas in 1999 op de 1500 meter. Dat is een behoorlijke tijd geleden, maar op de 1000 meter ligt misschien wel een kansje. Jorien ter Mors is een paar keer erg dichtbij geweest. In februari van dit jaar strandde ze nog op 0,35 seconde van de tijd van Bowe. Ter Mors begon sterk aan het seizoen, maar kampte in Stavanger met een rugblessure. Bovendien loert er, zoals eigenlijk op elke afstand bij de vrouwen, ook Japans gevaar.

1500 meter vrouwen: 1.50,85

Heather Richardson-Bergsma (Vst), 21 november 2015 in Salt Lake City

De Amerikaanse vrouwen Richardson-Bergsma en Bowe hebben de laatste jaren een beetje aan stuivertje wisselen gedaan op de middenafstanden. Twee jaar geleden pakte Richardson-Bergsma haar landgenote het wereldrecord af op de 1500 meter, en een dag later deed Bowe dit omgekeerd op de 1000 meter. Overigens was niet eens zo ver terug, in het tijdperk van Rintje Ritsma en Gianni Romme, deze 1.50,85 een uiterst scherpe tijd bij de mannen. Om maar aan te geven hoe snel de sport evolueert.

3000 meter vrouwen: 3.53,34

Cindy Klassen (Can), 18 maart 2006 in Calgary

Volledig scherm Er stond geen maat op de tijden van Cindy Klassen in 2006. Nog steeds niet overigens. © ANP Bekijk voor de grap eens de Adelskalendern (eeuwige ranglijst op de vier allround-afstanden) bij de vrouwen. Cindy Klassen, toch al jaren gestopt, staat daar nog altijd mijlenver voor op hedendaagse toppers als Wüst en Sablikova. Niemand kan zo'n bizar indrukwekkend lijstje persoonlijk records overhandigen als de Canadese. Drie van die vier supertijden reed Klassen tijdens één WK allround. Dat weekend in maart 2006 - Het Weekend Van Cindy Klassen - dreunt nog altijd na in de schaatswereld. En haar wereldrecord op de 3000 meter, het oudste record in dit lijstje, is daar het levende bewijs van.