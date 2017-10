Welke wielertoppers zien we in 2018 niet meer terug?

Alberto Contador, Tom Boonen, Samuel Sánchez. Zo maar drie renners die we in 2017 nog in actie zagen, maar volgend jaar niet meer zien fietsen in wedstrijden als Parijs Roubaix, de Tour de France of de Vuelta. Dit zijn de meest bekende namen die we in 2018 niet meer terug zullen zien in het peloton.

Door Sjors Tanis

Alberto Contador

Natuurlijk beginnen we deze lijst met Alberto Contador. De Spanjaard, die door middel van een filmpje op Instagram bekend maakte te stoppen met wielrennen, nam afscheid in de Vuelta. En dat deed El Pistolero perfect in stijl. Hij fietste aanvallend, precies zoals hij altijd bekend stond. Het leverde hem de ritzege op op de Angliru en de vijfde plek in het eindklassement.



Contador werd in 2003 prof bij ONCE. Ondanks een zware valpartij in 2004, had de Spanjaard op 25-jarige leeftijd alle grote rondes al op zak. Hij won in 2007 de Tour, en een jaar later voegde hij daar de Giro d'Italia en de Vuelta aan toe. Contador won de Tour nog één keer (in 2009, zege uit 2010 werd geschrapt, red.), de Giro nog één keer (2015, zege uit 2011 werd geschrapt, red.) en de Vuelta wist hij na 2008 nog twee keer te winnen (in 2012 en 2014). Contador staat met zeven gewonnen grote rondes op de vierde plek, enkel achter Eddy Merckx (11 eindzeges), Bernard Hinault (10 eindzeges) en Jacques Anquetil (8 eindzeges).

Volledig scherm Contador begroet het publiek na aankomst van de laatste rit in de Vuelta in Madrid. © EPA Volledig scherm Contador zoals hij bekend staat: staand op de pedalen. In de achtergrond: Andy en Fränk Schleck. © AFP

Tom Boonen

Volledig scherm Boonen na de winst in Parijs-Roubaix 2005. © Cor Vos Van een pure klimmer naar een pure hardrijder. Tom Boonen was gemaakt voor de kasseienklassiekers. De Belg, enorm geliefd in Vlaanderen, werd in 2002 prof bij US Postal. Een derde plek in zijn eerste Parijs-Roubaix maakte veel duidelijk: Boonen was gemaakt voor de Hel van het Noorden.

Nu, vijftien jaar later, mag gezegd worden dat die voorspelling is uitgekomen. Boonen won vier keer Parijs-Roubaix en is daarmee gedeeld recordhouder. Verder zegevierde de renner van Quick Step, waar hij vanaf 2003 voor uitkwam, drie keer in de Ronde van Vlaanderen, drie keer in Gent-Wevelgem en vijf maal in E3 Harelbeke. Naast deze klassieke zeges werd Boonen in 2005 in Madrid wereldkampioen en won hij zes ritten én eenmaal het puntenklassement in de Tour de France. Geen toeval: Boonen stopte na Parijs-Roubaix van dit jaar als prof.



Bekijk hier hoe Boonen de wereldtitel greep, met historisch commentaar van Michel Wuyts:

Samuel Sánchez

Samuel Sánchez zal misschien liever niet op deze lijst hebben gestaan. De olympisch kampioen van 2008 had nog een contract voor 2018 bij BMC, maar een positieve dopingtest in augustus lijkt het einde van zijn carrière te betekenen. De 39-jarige Spanjaard kan nog terugkeren, maar de kans dat dat gebeurd op zo'n late leeftijd, lijkt uitgesloten.



Sánchez stond bekend als een meesterdaler, maar ook bergop stond hij zijn mannetje. Hij werd in 2010 tweede in de Tour en eindigde ook tweemaal op het eindpodium in de Vuelta. Ook de bolletjestrui in de Ronde van Frankrijk (2011) en de olympische titel in Peking (2008) staan op zijn palmares.

Volledig scherm Sánchez viert feest na ritwinst in de Ronde van het Baskenland. © photo: Cor Vos

Volledig scherm Sánchez in tranen na het winnen van olympisch goud in Peking. © TDW

Jurgen van den Broeck

Volledig scherm Van den Broeck passeert de finish van de tweede rit in de Giro van dit jaar. © photo: Cor Vos In de Sluitingsprijs Putte-Kapellen rijdt Jurgen van den Broeck morgen zijn laatste rondjes als wielerprof. De stille Belg was jarenlang dé Belgische hoop op het gebied van klassementen rijden in grote rondes. Dit jaar zou VDB2 de meesterknecht worden van Steven Kruijswijk in de Giro, maar de oude vorm haalde Van den Broeck dit jaar nooit in zijn eerste en dus enige seizoen bij Lotto-NL-Jumbo.



De oude vorm; het waren vooral de jaren 2008 tot en met 2012. De 34-jarige Belg eindigde in deze vijf jaar vier keer in de top-10 van een grote ronde. Met als hoogtepunt 2010: derde in de Tour de France. Opmerkelijk: ondanks top-10 plaatsen in alle grote rondes wist Van den Broeck slechts twee profzeges te behalen: een rit in het Critérium du Dauphiné in 2011 en de Belgische tijdrittitel in 2015.

Volledig scherm Van den Broeck voorop in de groep der favorieten tijdens de Tour van 2010. In het geel: Andy Schleck. © TDW

Tyler Farrar

Voor Tyler Farrar geldt hetzelfde als voor Van den Broeck: zijn beste jaren lagen tussen 2008 en 2012. Farrar, sprinter, woonachtig in België, brak in 2009 door bij Garmin. Hij bekroonde een sterk seizoen met een ritzege in de Vuelta. Het jaar erop won hij in zowel de Giro als de Vuelta twee etappes en in 2011 won hij de derde rit in de Tour. Farrar staat daarmee in het lijstje van renners die in alle grote rondes een etappe hebben gewonnen.



Farrar boekte zijn laatste zege in 2014, toen hij een rit won in de Ronde van Peking. De laatste jaren functioneerde de goedlachse Amerikaan vooral als wegkapitein van de Zuid-Afrikaanse Dimension Data-formatie.

Volledig scherm Farrar wint in 2011 een Tourrit. © TDW

Andrew Talansky

Volledig scherm Talansky in mei dit jaar: als winnaar in de Ronde van Californië in eigen land. © AFP Vrijwel uit het niets kwam het bericht begin september: Andrew Talansky stopt op 28-jarige leeftijd met wielrennen. Niet veel later bleek waarom: Talansky gaat zijn pijlen richten op de triatlon. Het blijft een verrassende move, want op z'n retour was de Amerikaan nog zeker niet. Sterker nog: hij won dit jaar een rit in de Ronde van Californië en behaalde vorig seizoen, met een vijfde plek in de Vuelta, zijn beste notering ooit in een grote ronde.



Talansky werd in 2011 prof bij Garmin en won direct het jongerenklassement in de Ronde van Romandië. Een nieuwe Amerikaanse ronderenner leek geboren en een jaar later bevestigde hij zijn rondetalent door zevende te worden in de Vuelta en tweede in Romandië. Maar Talansky bleef hangen, won in 2014 nog wel de Dauphiné, maar meedoen met de absolute toppers bleek er niet in zitten.

Volledig scherm Talansky als eindwinnaar van de Dauphiné, geflankeerd door Alberto Contador en Jurgen van den Broeck © photo: Cor Vos

Haimar Zubeldia

Volledig scherm Zubeldia in de Tour van 2007, waarin hij als vierde zou eindigen. © AP Wie? Ja, het is misschien niet de meest bekende naam uit het peloton. Maar Haimar Zubeldia is één van de meest constante renners van de afgelopen twintig jaar. De 40-jarige Bask werd prof in 1998 en reed maar liefst 29 grote rondes. Een enorm aantal, maar de prestaties in die wedstrijden zijn misschien nog wel indrukwekkender.



Zubeldia gaf slechts drie keer op in een grote ronde (Tour 2004 en Vuelta van 2013 en 2014) en eindigde vijf keer in de top-10 van de Tour de France: vierde in 2007, vijfde in 2003, zesde in 2012, achtste in 2014 en negende in 2006. In de Clásica San Sebastián nam Zubeldia afscheid van het Baskische publiek.

Volledig scherm Zubeldia tijdens de start van een etappe in de Tour van 2017. © BELGA